فيديو| "ميشرفنيش أقدمك".. مقدمة حفلات تحرج طالبة في حفل تخرجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

شهدت حفلة تخرج إحدى كليات جامعة جنوب الوادي في محافظة قنا واقعة مؤسفة، أثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد قامت مقدمة حفلات التخرج، عبير الكاشف، بإحراج إحدى الطالبات، بعد طلبها الصعود إلى المسرح ورفضت تقديمها.

وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو يظهر الواقعة، حيث طلبت عبير الكاشف من الطالبة الصعود إلى المسرح، وقالت لها أمام الحاضرين: "في مشكلة حصلت من بنت هنا وهي اعتذرتلي، ممكن تيجي هنا..".

وبعد صعود الطالبة على المسرح، فاجأتها الكاشف بقولها: "أنا ميشرفنيش إني أقدمك".

واعتبر الطلاب تصرف الكاشف إهانة وإحراجًا للطالبة، التي دخلت في حالة بكاء هي وأسرتها.

وعقب تعرضها للهجوم، خرجت الكاشف بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُبرر فيه تصرفها، وتكشف عن تفاصيل الواقعة.

وقالت الكاشف: "إن الطالبة هي من بدأت في إهانتها عندما قالت لها: «مين الحيوانة اللي بتقدم دي»".

وأوضحت الكاشف أن تصرفها ضد الطالبة كان رد فعل عن الإهانة التي تعرضت لها، وقدمت اعتذارها للطالبة ولجميع الطلاب الذين شعروا بالإهانة.

لم يقتنع رواد مواقع التواصل الاجتماعي باعتذار الكاشف، وتواصلت التعليقات الغاضبة ضدها.

وأكد الكثيرون أن تصرف الكاشف غير مقبول، وأنها تسببت في كسر فرحة الطالبة في أهم أيام حياتها يوم تخرجها.

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