بالصور| "هيكل عظمي راقص".. امرأة شابة تزن 25 كيلوجرام تثير دهشة وصدمة متابعيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

أثارت امرأة شابة تُعرف باسم بيبي تينغزي (婷子宝宝) على منصة Douyin، النسخة الصينية من TikTok، قلق مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب وزنها.

تبلغ بيبي تينغزي 160 سم ولكنها تزن حوالي 25 كيلوجراماً فقط، ويبدو أنها تسعى إلى إنقاص المزيد من وزنها.

وتنشر بيبي تينغزي بانتظام مقاطع فيديو لنفسها وهي ترتدي ملابس ضيقة لإظهار جسدها النحيف، وتتظاهر بالرقص أمام الكاميرا، وذلك بحسب موقع central odditty.

وقد عبر العديد من مستخدمي Douyin عن قلقهم بشأن صحة بيبي تينغزي، معتقدين أنها تعاني من فقدان الشهية وتحتاج إلى مساعدة طبية عاجلة.

وكتب أحد المستخدمين: "من الصعب أن نتخيل شخصًا بالغًا يزن 25 كيلو جراماً".

وأضاف آخر: "لا أجرؤ على التحرك كثيرًا خوفًا من كسر عظامي".

وتتجاهل بيبي تينغزي هذه المخاوف، مدعية أنها تفضل أن تكون نحيفة للغاية وأن صورتها الظلية التي تشبه الهيكل العظمي ليس لها تأثير سلبي على حياتها.

وتُشير بعض التقارير إلى أن بيبي تينغزي من قوانغتشو، بمقاطعة قوانغدونغ الصينية.

وتُعدّ قضية بيبي تينغزي مثالًا مقلقًا على خطر اضطرابات الأكل، خاصة بين الشباب الذين يبحثون عن تأكيد الذات على وسائل التواصل الاجتماعي.

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