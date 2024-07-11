بعد واقعة البلوجر هدير عبد الرازق.. كيف تحمي هاتفك من الاختراق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تصدرت البلوجر المصرية هدير عبدالرازق مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بعد تسريب مقطع فيديو خادش للحياء لها.

وقالت "هدير" خلال مقطع بث مباشر على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام": "أنا مريت بفترة صعبة جدا، سمعتي بقت وحشة وحياتي اتدمرت بشكل كامل".

وتابعت: "التريند اللي منتشر اليومين دول ملوش علاقة بالأزمة اللي كنت متواجدة بها نتيجة طريقة تقديمي للمحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت: "اتفاجأت بالفيديو المنتشر لي وأنا مش طالعة أنكر وأقول إني مش في الفيديو، الفيديو بتاعي لكن أقسم بالله معرفش انتشر إزاي انتشر وموبايلي اللي بطلع منه لايفات مازال حرز في النيابة".

وتابعت: "الشخص اللي كان معايا في الفيديو مش اللي بيطلع معايا في الفيديوهات وأنا مش إنسانة مش كويسة، واللي كان معايا في الفيديو كان جوزي على سنة الله وروسوله وإحنا اتجوزنا في 2021 ولم أعلن عن زواجي لأنه أمر شخصي وتم الانفصال بيني وبينه".

وأكدت أنها لا تعرف كيف تم تسريب هذا الفيديو ومن نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، أوضح المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات وعضو لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة، خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "صدى البلد"، عدة نصائح لحماية الهاتف من الاختراق.

تجنب تحميل التطبيقات من مصادر غير موثوقة، وتأكد من قراءة مراجعات المستخدمين قبل التثبيت.

عدم فتح أي رابط مشبوه أو غير معروف، خاصة تلك التي تأتي من رسائل غير موثوقة أو منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

تثبيت برنامج حماية موثوق على هاتفك للمساعدة في الكشف عن البرامج الضارة والفيروسات.

استخدم كلمات مرور قوية، لحماية هاتفك وتطبيقاتك، وتجنب استخدام نفس كلمة المرور لعدة حسابات.

تنزيل على الهاتف تطبيقات حماية ضد البرمجيات الخبيثة مثل: تطبيق "internet security"

تجنب تسمية شبكة Wi-Fi باسمك الشخصي، فهذا قد يسهل على المخترقين اختراقها.

تحديث هاتفك وتطبيقاتك بشكل دوري للحصول على أحدث التصحيحات الأمنية.

تجنب استخدام شبكات Wi-Fi العامة غير الآمنة، مثل تلك الموجودة في المقاهي والمطاعم، للوصول إلى بياناتك الحساسة.