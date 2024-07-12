تشنجات باطن الساق.. أسبابها وطرق علاجها

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ
حذرت المجلة الصيدلانية الألمانية من مخاطر تشنجات باطن الساق، مشيرة إلى تنوع أسبابها، ما بين بسيطة وخطيرة.
وأوضحت المجلة أن من بين الأسباب الشائعة لتشنجات الساق:
الجلوس لفترات طويلة: مما يعيق تدفق الدم في الساقين.
خلل في التمثيل الغذائي للمعادن: مثل نقص المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم، الناتج عن التعرق أو الإسهال، أو بسبب أمراض خطيرة مثل قصور الكلى أو الغدة الدرقية أو التهاب البنكرياس.
اضطرابات في الدورة الدموية: أو تلف الأعصاب.
إصابات في الأقراص الفقرية أو مشاكل في المفاصل: مثل تآكل مفصل الركبة.
ونصحت المجلة ببعض الخطوات الأولية للتخفيف من تشنجات الساق، تشمل:
تمارين الإطالة والحركة الخفيفة.
تدفئة المنطقة المصابة: باستخدام زجاجة ماء ساخنة على سبيل المثال.
متى يجب استشارة الطبيب؟
يجب التوجه للطبيب فوراً في حال:
استمرار تشنجات الساق.
ازدياد حدة الألم.
ظهور أعراض أخرى مثل الخدر والوخز أو الشلل.
الوقاية خير من العلاج:
للمساعدة في الوقاية من تشنجات الساق، ينصح باتباع النصائح التالية:
شرب كمية كافية من الماء: للحفاظ على رطوبة الجسم.
تناول نظام غذائي غني بالمعادن: خاصة المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم.
ممارسة الرياضة بانتظام: مع الحرص على الإحماء والتبريد.
تجنب الجلوس لفترات طويلة: مع الحرص على النهوض والحركة كل ساعة على الأقل.
ارتداء أحذية مناسبة: توفر دعماً جيداً للقدمين.
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