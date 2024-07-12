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الامارات | العراق يعرض آثاراً منهوبة استعادها من أميركا ودول أخرى

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بغداد - رويترز 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرض العراق قطعاً أثرية عدة، قال إن الولايات المتحدة ودولاً أخرى أعادتها بعد فترة طويلة من نهبها وتهريبها في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003. وتحاول السلطات العراقية استعادة آلاف القطع الأثرية المفقودة منذ الغزو الذي أعقبته عمليات نهب واسعة في البلد الذي يعدّه بعض المؤرخين مهد الحضارة. وسلّم وزير الخارجية، فؤاد حسين القطع التي استعادها العراق، أخيراً، إلى وزير الثقافة والسياحة والآثار، أحمد البدراني خلال احتفالية في العاصمة بغداد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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