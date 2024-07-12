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الامارات | مسن ألماني يموت من أجل إنقاذ كلبه

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برلين - د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مسن ألماني يموت من أجل إنقاذ كلبه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قفز مسن يبلغ من العمر 79 عاماً، أمس الخميس، في قناة تمر وسط برلين لإنقاذ كلبه. ونجا الكلب، لكن المسن غرق. وقالت الشرطة إن المسن قفز في قناة لاندوير لإنقاذ كلبه ونجح في إعادته إلى الشاطئ بأمان، لكنه لم يتمكن من الخروج من الماء بعد أن خارت قواه وغرق.

وجرى استدعاء رجال الإنقاذ للبحث عنه، وتم الاستعانة أيضاً بمروحية.

وقالت فرقة الطوارئ إن غواصين عثروا على المسن وانتشلوه بمساعدة قارب، ولم تنجح محاولات إنعاشه، وكان هناك إجمالي 36 من رجال الإنقاذ في مكان الحادث.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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