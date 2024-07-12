الامارات | واحة معدن العرفان.. «مدينة فاضلة» في موريتانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من أعلى الجبل الصغير الذي يشرف على واحة معدن العرفان في قلب الصحراء الموريتانية، تبدو هذه البقعة كنهر أخضر ينساب على حدود بحر رملي يمتد إلى ما لا نهاية.

في منطقة معزولة كلياً في ولاية أدرار الموريتانية، على بعد 400 كيلومتر إلى شمال شرق نواكشوط، تقع قرية واحة معدن العرفان التي أسسها الصوفي محمد الأمين سيدينا عام 1975.

ويقوم مجتمع هذه القرية على التعاضد والمساواة والأخوة والتسامح والعمل، واللافت أنها لاتزال، رغم مرور أكثر من 20 عاماً على وفاة مؤسِسها، توفّر نموذجاً حياً للانسجام التام، ولم تعد مجرّد «مدينة فاضلة» وهمية، بل هي حقيقة قائمة.

وقال طه سيدينا الذي كان يرتدي الدراعة الزرقاء الكبيرة والأنيقة التي يضعها سكان الصحراء، في موقع أقدم مبنى في القرية: «كل مساء، تجتمع القرية للتخطيط لليوم التالي، فتُقرر حفر بئر، أو شقّ طريق، أو زرع شجرة نخيل».

نمت القرية منزلاً تلو منزل، وأُقيم سد صغير لحفظ المياه التي تشكّل مورداً مهماً وثميناً، ثم استُصلحت حقول زراعية، وافتُتِحَت مدرسة ومستوصف.

وقال جبريل نيانغ (70 عاماً) الذي وصل إلى الواحة من السنغال قبل 50 عاماً وبقيَ فيها: «هنا توجد مساواة. لا طبقات ولا أعراق. نحن جميعاً إخوة. إذا احتاج شخص ما إلى شيء ما، نعمل جميعاً معاً لمساعدته». وتزوج جبريل ذو البشرة السوداء، من ابنة الشيخ، البيضاء البشرة، «وهو أمر لم يكن وارداً» في ذلك الزمن، على ما قال، معرباً عن امتنانه إلى الأبد لمعلمه السابق. وحُسن الضيافة من القيم الأساسية في واحة العرفان. ويؤوي «بيت الزوار» كل عابر، ويوفر له المأكل والمشرب.

وبينما تفقد معظم البلدات المحيطة سكانها، تكتسب واحة معدن العرفان المزيد، وتشهد أراضيها الصالحة للزراعة توسعاً، بمساعدة الرياح التي تدفع الرمال إلى مسافة أبعد قليلاً. وتتسم الواحة التي تبدو أشبه بجزيرة خضراء وسط بياض رمل الصحراء، بأنها أرض خصبة.

ووصف المُزارع محمد ولد فايد (45 عاماً)، حصاد هذه السنة بأنه «ممتاز»، وهو يعرض بفخر الطماطم والفلفل والبصل والجزر والبطيخ التي بدأ أخيراً برَيّها وفق تقنية التنقيط. وقال: «لن أترك معدن العرفان أبداً، لا يوجد مكان مثله». وكحال الأغلبية العظمى من أبناء القرية، يعتاش فايد بشكل رئيس من الزراعة، وقد غيّر طريقة عمله، بفضل التقنيات التي تعلّمها من المفكر الفرنسي من أصل جزائري بيار رابحي، أحد روّاد الزراعة العضوية في فرنسا.

في عام 2018، قبل ثلاث سنوات من وفاته، انتقل هذا المدافع الدؤوب عن الزراعة المراعية للبيئة إلى موريتانيا، ووقع تحت سحر قرية معدن العرفان، وقرر مساعدتها من خلال مؤسسته.

ويعرّف رابحي السكان بأخلاقيات الطبيعة. تتم الاستعاضة عن الأسمدة الكيماوية بالسماد، كما تتم الاستعاضة عن المضخات ذات المحركات العاملة بالوقود بألواح شمسية تضمن استقلالية فعلية للقرية.

ووفّر آلة لطحن الحناء، بفضلها تستطيع النساء تحويل هذه النبتة المحلية إلى مستحضرات تجميل عندما لا يمارسن الحِرف أو الزراعة أو التجارة.

. كل مساء، تجتمع القرية للتخطيط لليوم التالي، فتُقرر حفر بئر، أو شقّ طريق، أو زرع شجرة نخيل.