الامارات | «الفجيرة الدولي للمونودراما»: جوائز مالية مجزية للعروض والنصوص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت اللجنة العليا المنظمة لـ«مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما»، الذي سينعقد في الفترة ما بين 10 و18 أبريل 2025، مسابقتي «العروض المسرحية»، و«النصوص العربية للتأليف المسرحي»، اللتين يعتمدهما المهرجان للمرة الأولى في تاريخه، ترسيخاً للمهرجان في المشهد الثقافي العربي والدولي، وتعزيزاً للجانب الثقافي والإبداعي لدى الكتّاب والمبدعين في الوطن العربي، لإظهار طاقاتهم الفكرية والفنية، وتحفيزهم على تقديم الأفضل في واحد من أصعب أنواع الفنون المسرحية.

ورصدت إدارة المهرجان جوائز مجزية للعروض الثلاثة الأولى المتكاملة، بحيث يحصل العرض الأول على 50 ألف درهم، والعرض الثاني على 30 ألف درهم، والعرض الثالث على 20 ألف درهم، فيما سيكافأ أفضل ممثل مسرحي بالدورة، بجائزة منفصلة تبلغ 50 ألف درهم، بحيث تُعدُّ هذه الجوائز الأضخم دولياً ضمن مسابقات عروض الممثل الواحد.

كما ستقدم جوائز أخرى لمسابقة أفضل النصوص المسرحية، حيث سيتم العمل على تسلم المشاركات ابتداء من الأول من أغسطس المقبل إلى نهاية شهر فبراير 2025.

وبإمكان المشاركين رفع مشاركاتهم عبر الموقع الإلكتروني https://fcma.gov.ae/