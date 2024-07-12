الامارات | جائزة العالم الأخضر.. «مسار 2020» يحصد الفئة الذهبية            

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بجائزة العالم الأخضر - الفئة الذهبية العالمية من المنظمة البريطانية (The Green Organisation)، وذلك عن مشروع «مسار 2020» تقديراً لإسهامه في تقليل 35.319 طناً من انبعاثات الكربون، وتطبيق أفضل الممارسات للحفاظ على البيئة.

وتكرم هذه الجائزة المرموقة الإنجازات البارزة في الأداء البيئي، والاستخدام الفعّال للموارد، ودعم أهداف التنمية المستدامة، وتقليل انبعاثات الكربون.

واستحقت الهيئة الفوز بالجائزة من خلال الأدلة الملموسة التي قدمتها مؤسسة القطارات، وأهمها حصول الهيئة على شهادة (LEED Gold) للمحطات السبع لمشروع (مسار 2020) من المجلس الأميركي للأبنية الخضراء، بموجب برنامج (التصميم الريادي للطاقة والبيئة)، المعروف اختصاراً باسم (LEED)، والذي يمنح شهادات للمباني الأفضل في فئتها بناء على الاستراتيجيات والممارسات المطبقة، وعلاوة على ذلك يستخدم المترو تقنيات لترشيد استخدام الطاقة مثل نظام (HESOP) الذي يهدف إلى استغلال الطاقة الكهربائية المتولدة في عملية كبح القطارات لتغذية الأحمال الموجودة في مرافق المترو، إضافة إلى توفير الطاقة من خلال التحكم الآلي في حركة القطار من دون قوة دفع (ATC)، كما أطلقت الهيئة مبادرات خضراء وتدابير للحد من استخدام الطاقة والمياه.

ويمتد مشروع (مسار 2020) من محطة جبل علي إلى موقع معرض إكسبو 2020 بطول 15 كيلومتراً (11.8 كيلومتراً فوق مستوى سطح الأرض، و3.2 كيلومترات تحت سطح الأرض)، ويضم 7 محطات (5 محطات علوية، ومحطتان تحت سطح الأرض)، ويخدم المشروع مناطق ذات كثافة سكانية عالية مثل الحدائق، وديسكفري غاردنز، والفرجان، وعقارات جميرا للغولف، ومجمع دبي للاستثمار، وموقع معرض إكسبو، ويخدم إجمالاً نحو 270 ألف نسمة.

وتعدّ جائزة العالم الأخضر إحدى أرقى الجوائز البيئية في العالم، وتكرّم الجائزة جهود الحكومات والوزارات والأفراد الذين لهم إسهام كبير في مجال البيئة وتحسين الاستدامة.