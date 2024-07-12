مضادات الاكتئاب قد تزيد الوزن: دراسة تكشف المخاطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة هارفارد عن تأثيرات مقلقة لمضادات الاكتئاب الشائعة على وزن المرضى، حيث أظهرت أن بعض هذه الأدوية قد تؤدي إلى زيادة ملحوظة في الوزن.

ووفقا لما ورد عبر موقع "مديكال نيوز توداي"، تناولت الدراسة ثمانية من مضادات الاكتئاب الأكثر شيوعاً، وهي:إسيتالوبرام (سيليكسا)

​​​​​​​بوبروبيون (ويلبيون)

سيترالين (زولوفت)

دولوكستين (سيمبالتا)

فلوكستين (بروزاك)

فينلافاكسين (إفيكسور)

ميرتازابين (ريميرون)

وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

زيادة الوزن بعد 6 أشهر: لوحظت زيادة في وزن المرضى بعد تناولهم مضادات الاكتئاب لمدة 6 أشهر، بمعدل وسطي بلغ 5% من الوزن الأساسي.

استمرار الزيادة على المدى الطويل: استمرت زيادة الوزن بعد مرور عام وعامين من بدء تناول مضادات الاكتئاب.

اختلاف التأثيرات بين الأدوية: لم تتساوى جميع مضادات الاكتئاب في تأثيرها على الوزن. فقد ارتبط دواء بوبروبيون بأقل قدر من زيادة الوزن، بينما ارتبطت إسيتالوبرام، وباروكستين، ودولوكستين، وفينلافاكسين بأكبر قدر من الوزن الزائد.

دولوكستين وسيتالوبرام الأكثر استخداماً: أظهرت الدراسة أن دولوكستين و سيتالوبرام كانا من بين أكثر مضادات الاكتئاب استخداماً بين المشاركين.

انخفاض الالتزام بالعلاج: مع مرور الوقت، انخفضت معدلات الالتزام بتناول مضادات الاكتئاب بشكل ملحوظ.

تُعد هذه الدراسة ذات أهمية كبيرة للأسباب التالية:

الحجم الكبير لعينة الدراسة: استندت الدراسة إلى بيانات أكثر من 183 ألف شخص، مما يجعلها واحدة من أكبر الدراسات التي تبحث في تأثير مضادات الاكتئاب على الوزن.

تأكيد ملاحظات الأطباء: تدعم نتائج الدراسة ما كان معروفاً لدى الأطباء من خلال سنوات من الخبرة في وصف هذه الأدوية.

ضرورة مناقشة الآثار الجانبية: تُشير نتائج الدراسة إلى ضرورة مناقشة الأطباء للآثار الجانبية لمضادات الاكتئاب، بما في ذلك خطر زيادة الوزن، مع المرضى قبل البدء بالعلاج.

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