هرمون جديد يكشف سر قوة عظام الأمهات أثناء الرضاعة الطبيعية

محمد اسماعيل - القاهرة - حير العلماء لسنوات طويلة لغز قوة عظام الأمهات أثناء الرضاعة الطبيعية، حيث تُفقد العظام كميات كبيرة من الكالسيوم لإنتاج حليب غني بالمغذيات، وفقا لما ورد عبر صحيفة "نيو ساينتست".

ولكن أخيراً، كشفت دراسة حديثة من جامعة كاليفورنيا عن مفتاح هذا اللغز، باكتشاف هرمون جديد يُسمى CCN3.

وبحسب الدراسة، فإن هذا الهرمون يُنتج فقط في المخ أثناء الرضاعة، ولا يوجد في الجسم قبل الحمل.

وتشير النتائج إلى أن هرمون CCN3 يستهدف منطقة في الدماغ تُسمى تحت المهاد، حيث يثبط إنتاج هرمون الإستروجين، مما يُساهم في تقوية العظام خلال هذه المرحلة.

ويعتزم فريق البحث إجراء المزيد من الدراسات على البشر لفهم كيفية عمل هرمون CCN3 بشكل أفضل، وتحديد ما إذا كان له دور في الوقاية من هشاشة العظام.

أهمية الاكتشاف:

يُعد هذا الاكتشاف ذا أهمية علمية كبيرة لعدة أسباب:

يكشف سر قوة عظام الأمهات: يُقدم تفسيراً علمياً لكيفية حافظة عظام الأمهات على قوتها أثناء الرضاعة الطبيعية، على الرغم من فقدان الكالسيوم.

يفسر انخفاضات كتلة العظام المؤقتة: يُوضح سبب انخفاض كتلة العظام بشكل محدود ومؤقت خلال الرضاعة الطبيعية، مع عودتها إلى طبيعتها بعد انتهاء الرضاعة.

يُبشر بعلاجات جديدة لهشاشة العظام: يُفتح المجال أمام تطوير علاجات جديدة لهشاشة العظام، وهي حالة تصبح فيها العظام ضعيفة وهشة.

اقرأ أيضًا

"دايما دموع".. لماذا تبكي الأنثى كثيراً؟.. اعرف السر

نتقاما منه.. رجل يعض ثعبانا بعد تعرضه للدغة - وهذا ما حدث (فيديو)

8 علامات تدل على أنك محسود.. وهكذا تحمي نفسك

هل تسبب القهوة ارتفاع السكر والكوليسترول؟.. مفاجأة غير متوقعة

طبيب يكشف أولى علامات الإصابة بسرطان المعدة