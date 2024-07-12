عدوى جلدية فطرية تصيبك في حمامات السباحة .. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

حذرت البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة الألمانية من انتشار مرض السعفة، خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة وازدياد رطوبة الجو.

ما هي السعفة؟

السعفة هي عدوى جلدية شائعة تسببها فطريات خيطية، والتي تنمو وتتكاثر في البيئات الدافئة والرطبة.

كيف تنتقل العدوى؟

التلامس المباشر: يمكن انتقال العدوى من شخص مصاب إلى آخر عن طريق التلامس المباشر مع الجلد المصاب.

الأماكن العامة: تنتشر فطريات السعفة في الأماكن العامة مثل حمامات السباحة وغرف تغيير الملابس، حيث يمكن أن تنتقل من خلال الأسطح الملوثة مثل المناشف أو سجادات صالة الألعاب الرياضية.

ما هي أعراض السعفة؟

تتمثل أعراض السعفة في ظهور طفح جلدي مميز، عادةً ما يكون على شكل حلقة دائرية أو بيضاوية الشكل، مع حواف مرتفعة وحكة شديدة.

مناطق الإصابة:

البطن

الظهر

الذراعين

الساقين

الوجه

ما هو علاج السعفة؟

يعتمد علاج السعفة على نوع الفطريات المسببة للعدوى، لكن بشكل عام، تُعالج السعفة باستخدام مرهم موضعي يحتوي على مواد مضادة للفطريات الخيطية مثل "تيربينافين" أو "إيتراكونازول".

نصائح للوقاية من السعفة:

الحفاظ على النظافة الشخصية: استحم بانتظام وجفف بشرتك جيدًا، خاصةً في المناطق المعرضة للتعرق.

استخدام منشفة خاصة: استخدم منشفة خاصة بك ولا تشاركها مع الآخرين.

ارتداء ملابس فضفاضة: ارتدي ملابس فضفاضة مصنوعة من مواد قابلة للتنفس مثل القطن.

تجنب الأماكن العامة الرطبة: تجنب المشي حافي القدمين في الأماكن العامة الرطبة مثل حمامات السباحة وغرف تغيير الملابس.

استخدام الأحذية الشخصية: ارتدِ أحذية خاصة بك ولا تشاركها مع الآخرين.

فحص القدمين بانتظام: افحص قدميك بانتظام بحثًا عن أي علامات للعدوى، خاصةً بين أصابع القدم.

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