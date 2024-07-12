محمد اسماعيل - القاهرة - ارتفاع درجات الحرارة فوق 25 درجة مئوية، خاصة في ظل الجو الرطب أو الحار، تزداد مخاطر التعرض لمشكلات صحية، وتصبح بعض الفئات أكثر عرضة للخطر، مثل كبار السن والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، لأن هذه الحالات تُعيق قدرة الجسم على تنظيم درجة حرارته.

ما هو الخطر الرئيسي؟

ووفقا لما اء في صحيفة : ديلي ميل، يُعد عدم الاعتياد على الحرارة العالية عامل الخطر الرئيسي للإصابة بمشكلات صحية ناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، وأهمها ضربة الشمس، وهي حالة طبية طارئة قد تهدد الحياة.

كيف تحمي نفسك من ضربة الشمس؟

يقدم البروفيسور روب غالواي، خبير في معالجة ضربة الشمس، نصائح للوقاية من هذه الحالة الخطيرة:

التأقلم مع الحرارة العالية: إذا كنت تخطط لقضاء عطلة في ظروف حارة، ابدأ بالتعرض للحرارة تدريجياً قبل السفر، مثل استخدام الساونا.

تجنب التعرض للشمس: قلل من الوقت الذي تقضيه في الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة (من الساعة 10 صباحًا إلى 4 مساءً) عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة، واحرص على الخروج في المساء عندما يكون الطقس أكثر برودة.

ارتداء ملابس مناسبة: ارتدي ملابس خفيفة فضفاضة مصنوعة من القطن ذات ألوان فاتحة، لتسهيل تبريد الجسم.

شرب الكثير من الماء: اشرب كميات كبيرة من الماء بانتظام، حتى لو لم تشعر بالعطش، لتجنب الجفاف. وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين والكحول، لأنها تُسبب الجفاف.

استخدام واقي الشمس: ضع واقي الشمس بانتظام على جميع المناطق المكشوفة من الجلد، بحماية عامل 30 على الأقل.

ارتداء قبعة ونظارات شمسية: ارتدي قبعة عريضة الحواف ونظارات شمسية لحماية وجهك وعينيك من أشعة الشمس.

الحذر عند ممارسة الرياضة: تجنب ممارسة الرياضة في الهواء الطلق خلال ساعات الذروة، وإذا كان عليك ممارسة الرياضة، ارتدي ملابس خفيفة واشرب الكثير من الماء قبل وبعد التمرين.

تناول الطعام الصحي: تناول الفواكه والخضروات الطازجة، لأنها غنية بالماء والعناصر الغذائية التي تساعد الجسم على البقاء رطبًا.

تجنب بعض الأدوية: تجنب تناول الأدوية المضادة للالتهابات مثل فولتارول وإيبوبروفين، لأنها قد تضعف وظائف الكلى وتلحق الضرر بالأمعاء، مما يجعلك أكثر عرضة لضربة الشمس.

أعراض ضربة الشمس:

الارتباك

الدوخة

الغثيان

الصداع

سخونة الجلد واحمراره

الجفاف

تسارع النبض

الإغماء

إذا ظهرت عليك أي من هذه الأعراض، اطلب المساعدة الطبية على الفور.

مع اتباع هذه النصائح البسيطة، يمكنك حماية نفسك من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة والاستمتاع بصيف آمن وصحي.

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