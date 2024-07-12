لهذا السبب يجب تغيير ملابس السباحة المبتلة 

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

حذرت غرفة الصيادلة في ولاية ساكسونيا السفلى بألمانيا من مخاطر عدم تغيير ملابس السباحة المبتلة بعد الانتهاء من السباحة، مشيرة إلى أن ذلك قد يُعرض الشخص للإصابة بالتهاب المثانة.

كيف تُسبب ملابس السباحة المبتلة التهاب المثانة؟

تراجع سريان الدم: أوضحت الغرفة أن بقاء ملابس السباحة المبتلة على الجسم لفترة طويلة يُسبب تعرض الأغشية المخاطية المبطنة للمثانة للبرودة.

ضعف المناعة: يؤدي انخفاض حرارة الجسم في منطقة المثانة إلى تدهور سريان الدم، مما يُقلل من قدرة جهاز المناعة على مقاومة العدوى.

فرصة للبكتيريا: مع ضعف المناعة، تصبح البكتيرية أكثر قدرة على التكاثر والتسبب في التهاب المثانة.

من هم الأكثر عرضة؟

تُعد النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المثانة الناتج عن عدم تغيير ملابس السباحة المبتلة، وذلك بسبب قصر مجرى البول لديهن، مما يسهل وصول البكتيريا إلى المثانة.

ما هي أعراض التهاب المثانة؟

رغبة متكررة في التبول: الشعور برغبة ملحة في التبول بشكل متكرر.

ألم عند التبول: الشعور بألم أو حرقة عند التبول.

تقلصات المثانة: الشعور بألم وتقلصات في منطقة أسفل البطن.

الحمى: في بعض الحالات، قد يُرافق التهاب المثانة ارتفاع في درجة حرارة الجسم (الحمى).

ما هو العلاج؟

يعتمد علاج التهاب المثانة على المضادات الحيوية التي يصفها الطبيب، بالإضافة إلى شرب كميات وفيرة من السوائل، خاصةً الماء، للمساعدة في تنظيف الكلى والمثانة من البكتيريا.

نصائح للوقاية من التهاب المثانة:

تغيير ملابس السباحة المبتلة: تأكد من تغيير ملابس السباحة المبتلة فور الانتهاء من السباحة.

الحفاظ على النظافة الشخصية: احرص على تنظيف المنطقة الحساسة بانتظام باستخدام الماء والصابون.

شرب الكثير من الماء: اشرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم للحفاظ على صحة الكلى والمثانة.

التبول بانتظام: لا تُحبس البول لفترة طويلة، بل اذهب إلى الحمام عند الشعور بالرغبة في التبول.

ارتداء الملابس الداخلية القطنية: ارتدِ ملابس داخلية مصنوعة من القطن تسمح بمرور الهواء.

تجنب استخدام منتجات النظافة الشخصية المعطرة: تجنب استخدام المنتجات المعطرة للمنطقة الحساسة، لأنها قد تُسبب تهيجًا.

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