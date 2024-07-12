التهاب الجلد العصبي قد يُصيب العين: إليك طرق العلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

حذرت الجمعية الألمانية للأمراض الجلدية من مخاطر إصابة مرضى التهاب الجلد العصبي بالتهاب القرنية والملتحمة التأتبي، وهو مرض يصيب العين ويسبب أعراضًا مزعجة قد تُؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

ما هو التهاب القرنية والملتحمة التأتبي؟

هو نوع من التهاب العين يصيب الأشخاص الذين يعانون من التهاب الجلد العصبي، ويُسبب الأعراض التالية:

أعراض على الجفون:

ظهور تجاعيد إضافية على الجفون السفلية.

إكزيما حول العينين، مع حكة وتورم في الجفون.

أعراض على العينين:

حكة وحرقان.

احمرار وتورم الملتحمة (الغشاء الذي يغطي الجزء الأبيض من العين).

إفرازات مائية ثم لزجة ومخاطية، خاصة في الصباح.

التهاب القرنية (الجزء الأمامي الشفاف من العين).

حساسية تجاه ضوء الشمس والدخان والسخونة والبرودة.

ما هي مخاطر التهاب القرنية والملتحمة التأتبي؟

إذا لم يتم علاجه، يمكن أن يُؤدي التهاب القرنية والملتحمة التأتبي إلى مضاعفات خطيرة، مثل:

القرنية المخروطية: حيث تصبح القرنية رقيقة ومنحنية.

انفصال شبكية العين: وهو حالة طبية طارئة تُهدد البصر.

ما هو علاج التهاب الجلد العصبي حول العينين؟

يعتمد علاج التهاب الجلد العصبي حول العينين على شدة الحالة، وتشمل العلاجات ما يلي:

المراهم المحتوية على الكورتيزون: لتخفيف الالتهاب في الحالات الحادة.

المراهم المحتوية على مضادات حيوية: في حالة وجود عدوى بكتيرية.

تنظيف الجفون: باستخدام الماء الدافئ وقطن ناعم مرتين يومياً لإزالة الأوساخ والإفرازات.

ترطيب العين: باستخدام كريم عيون مرطب خالٍ من العطور والأصباغ والمواد الحافظة.

تجنب المواد المهيجة: مثل المواد الحافظة والأصباغ والعطور الموجودة في مستحضرات التجميل وكريمات العين والشامبو ومنتجات تنظيف الوجه.

ارتداء النظارات الطبية بدلاً من العدسات اللاصقة.

من المهم استشارة الطبيب فور ملاحظة أي من أعراض التهاب القرنية والملتحمة التأتبي للحصول على التشخيص والعلاج المناسبين.

اتباع روتين عناية بالبشرة مناسب لمرضى التهاب الجلد العصبي للحفاظ على رطوبة البشرة ومنع تفاقم الأعراض.

إدارة التوتر بشكل فعال، حيث يمكن أن يُفاقم التوتر أعراض التهاب الجلد العصبي.

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