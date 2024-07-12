30 صورة من أغرب حفل زفاف.. لن تتوقع ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في مشهد إنساني استثنائي، احتفل عروسين بريطانيين من جيتشيد بإنجلترا بزفافهما داخل مستشفى، وذلك في حفل زفاف مؤثر حضره أفراد العائلة والأصدقاء المقربون.

تزوج العريس ستيفن براون، 39 عاما، من خطيبته أليسون براون، 36 عاما، بعد أسبوعين فقط من إصابته بجلطة دماغية خطيرة كادت أن تُنهي حياته.

عهد بالوقوف بجانبه

وتعهدت أليسون، أمام عائلتها وأصدقائهما، أن تكون بجانب ستيفن في كافة المواقف، في رسالة قوية عن الحب والصمود أمام الشدائد.

قبل بضعة أشهر من إصابته بالسكتة الدماغية، عانى ستيفن من ارتفاع ضغط الدم، وعدم وضوح الرؤية والألم الشديد والدوار.

وحين لاحظت أليسون شفتيه وعينيه مائلتين، أسرعت بنقله إلى المستشفى، حيث تم تشخيص إصابته بجلطة في الدماغ.

لحظات رعب وخوف

تروي أليسون اللحظات المرعبة التي سبقت دخول ستيفن إلى المستشفى، حيث قالت: "فجأة، سقط ستيفن على الأرض وأصيب بنوبات تشنج عنيفة، لم أعرف ماذا أفعل، فأسرعت بالاتصال بالإسعاف".

وتضيف: "بينما كنت أتحدث إلى الإسعاف عبر الهاتف، لاحظت أن وجه ستيفن تحول إلى اللون الأزرق، في تلك اللحظة، شعرت بالخوف الشديد وصرخت على جارتي لمساعدتي في وضع ستيفن على جانبه لأن جسده تيبس بسبب النوبة".

عملية جراحية ومتلازمة القفل

بعد إسعاف ستيفن إلى المستشفى، أجرى له الأطباء عملية جراحية عاجلة، لكن سرعان ما واجه تحديا جديدا، حيث أصيب بمتلازمة القفل، وهي حالة عصبية نادرة تفقده القدرة على الحركة والتحدث.

ومع ذلك، واصل ستيفن التواصل مع الآخرين بالاعتماد على عينيه.

إصرار على الزواج رغم التحديات

لم يمنع ذلك أليسون من الوقوف بجانب حبيبها، بل أصرت على مساندته ومساعدته على تخطي هذه المحنة، وبالرغم من صعوبة الموقف، أصرت على الزواج من ستيفن.

حفل توديع عزوبية في المستشفى

قبل يوم الزفاف، أقام أصدقاء ستيفن حفلة توديع عزوبية له في غرفة المستشفى، حيث شاهدوا معا مباراة إنجلترا في بطولة أوروبا.

وكانت هذه لفتة طيبة للتعبير عن دعمهم ومحبتهم له في هذه الظروف الصعبة.

زفاف في المستشفي

احتفل العروسان بزفافهما في المستشفى، في مشهد مؤثر أثار مشاعر الحاضرين.

ووفقا لأليسون، جلب موظفو المستشفى الزهور وتورتة الزفاف، وزينوا الغرفة، وارتدى أصدقاء ستيفن وعائلته قمصان نادي نيوكاسل المفضل لديه.

وتابعت: "لقد ساعدنا هذا الزفاف على نسيان مرض ستيفن ليوم واحد فقط، فلم أستطع رؤية أي شخص آخر في الغرفة سوى ستيفن".

سعادة غامرة وشكر وتقدير

أعرب ستيفن عن سعادته الغامرة بهذا الزفاف، وقدم شكرا لموظفي المستشفى على لفتتهم الطيبة، ولعائلته وأصدقائه على دعمهم وحضورهم.

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