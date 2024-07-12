يقي من ارتفاع الكوليسترول.. مشروب يمنع دهون الكبد وينقص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية" أن تناول كوب من الماء مع شرائح الليمون يمكن أن يكون له فوائد عديدة لجسم الإنسان، بما في ذلك خفض نسبة الكوليسترول المرتفع، وتحسين حالة الكبد الدهني، وإنقاص الوزن.

ويصل سعر كيلو الليمون من 8-20 جنيه، وفقا للصفحة الرسمية لموقع سوق العبور.

فوائد الاستهلاك اليومي لماء الليمون:

تقليل دهون الكبد

خفض نسبة الكوليسترول المرتفع

إنقاص الوزن

مكافحة علامات الشيخوخة

مكافحة السرطان

تقليل حصوات الكلى

توفير المغذيات النباتية

ماء الليمون قد يسهم في تقليل دهون الكبد، وذلك بفضل محتواه على المغذيات النباتية والتي تحسن بشكل كبير من حالة تُعرف "باسم الكبد الدهني".

ما هو مرض الكبد الدهني؟

يعني تسرب الدهون إلى الكبد، ولكن يتمتع ماء الليمون بالقدرة على إذابة الدهون في الكبد وتنقية أملاح الصفراء والكولين.

كما يساعد الكولين الكبد والدماغ والخلايا، ويؤثر على كيفية استخدام الجسم للدهون.

كما إن اتباع نظام غذائي منخفض الدهون، مثل: النظام الغذائي الكيتوني، يمكن أن يقلل أيضا ما يصل إلى 50% من الدهون في الكبد خلال 14 يوما.

إذا كان الكبد والمرارة يعملان ببطء ولا ينتجان ما يكفي من الصفراء يمكن أن يساعد ماء الليمون في زيادة تدفق الصفراء عبر القنوات الصفراوية وإزالة بعض الكوليسترول الزائد.

كما أن شرب كوب من الماء بالليمون يوميا قد يساعد في إنقاص الوزن.

وأيضا تسهم بعض المغذيات النباتية الموجودة في ماء الليمون على خفض مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ وتقليل مقاومة الأنسولين.

وماء الليمون يمكن أن يطيل العمر ويقاوم الشيخوخة ويعزز طول عمر البكتيريا المعوية المفيدة، كما إنه يمتلك خصائص مضادة للسرطان ومنع تكون حصوات الكلى وعلاج البواسير وقرحة الساق ومشكلات الدورة الدموية والأوردة العنكبوتية والدوالي.

ويعد الليمون مصدرا جيدا لفيتامين سي الذي يؤدي دورا مهما كفيتامين ومضاد للأكسدة، حيث يدعم وظيفة المناعة ويعزز صحة البشرة.

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