في هذه الحالة عسر الهضم قد يكون سرطانيا- راقب الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

غالبا ما ينجم عسر الهضم أو حرقة المعدة بسبب تناول الطعام بسرعة كبيرة أو بشكل زائد أو تناول الكثير من الأطعمة الدهنية أو الحمضية.

كما أن شرب الكثير من القهوة أو الكحول أو المشروبات الغازية يمكن أن يتسبب أيضا في اضطرابات المعدة، وقد يؤدي الإجهاد والتدخين وبعض الأدوية أيضا إلى عسر الهضم، ولكن في بعض الأحيان قد يكون أيضا علامة إنذار مبكرة لسرطان المبيض، خاصة إذا كنت تعانين من هذا العرض أكثر من 12 مرة شهريا، وربما يأتي سرطان المبيض أيضا مع علامات تحذيرية أخرى قد تصاحب عسر الهضم، بحسب ما ذكر موقع "healthdigest".

الخلط بين انتفاخ البطن وسرطان المبيض

بالرغم من أن سرطان المبيض يشار إليه أحيانا باسم "القاتل الصامت"، إلا أن الأعراض التي تظهر غالبا ما تكون بسبب التغيرات المرتبطة بالعمر أو أمراض الجهاز، وغالبا ما تكمن المشكلة في توضيح الأعراض، مثل الانتفاخ.

وغالبا ما تشعر النساء المصابات بسرطان المبيض بأن بطونهن تكبر بشكل مؤقت، إلى درجة أن ملابسهن لا تناسبهن،وقد يبدو هذا وكأنه انتفاخ.

الألم البطني المستمر علامة على الإصابة بسرطان المبيض

قد يصاحب ألم البطن عسر الهضم، لكن الألم أثناء الجماع هو علامة محتملة أخرى لسرطان المبيض.

ويمكن أن ينتج ألم الحوض أثناء ممارسة الجنس عن ورم في المبيض يضغط على المهبل، لذا إذا كان ألم البطن مستمرا، فقد يكون السرطان قد انتشر إلى الحوض أو البطن.

وكشفت دراسة أجريت عام 2020 ونشرت في مجلة Gynecologic Oncology والتي درست أعراض 574 امرأة مصابة بسرطان المبيض، أن يقرب من 40٪ من النساء كانوا يعانون من آلام الحوض.

تغيير عادات المرحاض

إذا كنتِ تشعرين بعسر الهضم وتذهبين إلى المرحاض كثيرا، فقد يكون ذلك علامة على سرطان المبيض.

لذا إذا تغيرت عادات التبرز دون سبب واضح مثل المرض أو تغيير النظام الغذائي، فيجب استشارة الطبيب فورا.

وأغلب حالات سرطان المبيض تحدث لدى النساء بعد انقطاع الطمث، وخاصة بعد بلوغ المرأة سن 63 عاما.

وبعد انقطاع الطمث، يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات هرمون الاستروجين في الجسم إلى زيادة الرغبة في التبول، وخاصة في الليل.

كما أن سرطان المبيض يمكن أن يضغط على المثانة، ما يجعل المريضة تشعر وكأنها ممتلئة.

فقدان الشهية وفقدان الوزن وسرطان المبيض

عسر الهضم يمكن أن يكون بسبب الإفراط في تناول الطعام، ولكن إذا حدث بعد تناول القليل من الطعام أو فقدان الشهية في هذه الحالة قد يكون خطيرا.

ويمكن أن يتسبب سرطان المبيض في تراكم السوائل في البطن، والتي تسمى الاستسقاء البطني، وقد يتطور هذا الاستسقاء البطني عندما يصل السرطان إلى بطانة البطن، ويتسرب السائل من الأعضاء.

ويمكن أن يسبب الاستسقاء البطني أعراض مثل: فقدان الشهية وعسر الهضم، والإرهاق وآلام الظهر وضيق التنفس.

وقد يسبب فقدان الشهية فقدان الوزن، ولكن في بعض الأحيان يؤدي سرطان المبيض إلى فقدان الوزن غير المبرر، حيث إن الأورام الخبيثة أو جهاز المناعة لديك يمكن أن يتسبب في زيادة معدل التمثيل الغذائي بالرغم من تناول للطعام.

كما إن انخفاض الوزن بنسبة 5% دون تغيير في أنماط الأكل أو الحركة قد يشير إلى الإصابة بسرطان المبيض.

الفئات الأكثر عرضة لسرطان المبيض:

-النساء الأكبر سنا أكثر عرضة للإصابة بسرطان المبيض.

-التاريخ العائلي للإصابة بسرطان المبيض.

-الذين لديهم طفرة جين BRCA أو طفرات جينية أخرى.

-الانتظار حتى سن 35 عاما لإنجاب طفل أو عدم إنجاب طفل على الإطلاق يزيد أيضا من خطر الإصابة بسرطان المبيض.

-النساء اللاتي يتناولن العلاج بالهرمونات البديلة.

-اتباع نظام غذائي غني بالدهون يزيد من الإصابة بمقدار ستة أضعاف.

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