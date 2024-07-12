"مغربية بالحجاب".. تتويج أول ملكة جمال للذكاء الاصطناعي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

حصدت كنزة ليلى، المؤثرة الافتراضية المغربية، لقب ملكة جمال الذكاء الاصطناعي في مسابقة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وفقا لصحيفة "nypost"، تُوجت "كنزة"، نموذج الذكاء الاصطناعي المغربي، بلقب "نخبة نماذج الذكاء الاصطناعي" في مسابقة عالمية ضمت أكثر من 1500 متنافسة من مختلف أنحاء العالم.

تميزت "كنزة"، التي تُعرف أيضا بشخصيتها الجذابة واهتمامها بمجال أسلوب الحياة، بجمالها اللافت وقدرتها على التواصل والتفاعل، ما ساعدها على التفوق على منافساتها وفوزها باللقب.

يُرافق هذا الإنجاز جائزة نقدية قيمتها 20 ألف دولار، تُمنح للمدير التنفيذي للتكنولوجيا البشرية في المغرب الذي صممها.

أعرب ويل مونانج، أحد مؤسسي شركة "Fanvue"، عن سعادته الغامرة بالإقبال الكبير على جوائز "WAICA " في نسختها الأولى، والتي تهدف إلى تكريم رواد الذكاء الاصطناعي حول العالم.

وأوضح "مونانج": "أن التفاعل العالمي مع هذه الجائزة فاق كل التوقعات، ما يعكس مدى اهتمام الأفراد والمؤسسات بإنجازات المبدعين في مجال الذكاء الاصطناعي".

وشهدت المسابقة، التي أقيمت لأول مرة من نوعها، مشاركة واسعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة من مختلف الدول.

وتألفت لجنة التحكيم من خبراء في مجال المسابقات البشرية والآلية، قاموا بتقييم المتنافسات بناءً على معايير محددة شملت الجمال والشخصية والتواصل والتفاعل.

وتمكنت "كنزة" من إقناع لجنة التحكيم بقدراتها الاستثنائية، لتتفوق على متنافستين قويتين هما "لالينا فالينا" الروبوت الفرنسي الجذاب، و"أوليفيا سي" الروبوت البرتغالي الذي يسعى لدمج العالم الحقيقي والروبوتي بسلام.

وحصلت "لالينا فالينا" على المركز الثاني، بينما احتلت "أوليفيا سي" المركز الثالث.

تتويج "كنزة ليلى" بلقب ملكة جمال الذكاء الاصطناعي حدثا مهما يحمل دلالات إيجابية ، فهو يُظهر للعالم قدرات الذكاء الاصطناعي وإمكانياته المتنوعة، كما يُسهم في نشر الوعي بهذا المجال وتعزيز الاستخدام الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب الحياة.

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