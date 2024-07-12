مكنش معاها فلوس تدفع.. لن تتخيل ماذا فعل صاحب عقار بمستأجرة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

انتشر مقطع فيديو على منصة "إكس" تويتر سابقا يظهر امرأة مستأجرة ومالك عقار وهما يتشاجران معا.

وحدثت الواقعة في مدينة سورات بولاية جوجارات الهندية، حيث اعتدى مالك العقار على شابة تدعى "جاييندرا مانافاوالا" جسديا بسبب عدم قدرتها على دفع الإيجار لمدة شهرين، وفقا لموقع "news18".

ويمكن رؤية الرجل وهو يضرب الفتاة بعنف ووحشية ويمسك بياقة قميصها وهي تصرخ.

ويمكن سماع صديقة الفتاة التي صورت الفيديو بأكمله، وهي تتوسل للرجل أن يترك صديقتها.

وبعد ذلك قدمت المستأجرة وصاحب العقار شكاوى ضد بعضهما البعض.

وحصد الفيديو أكثر من 5 آلاف مشاهدة.

واتهمت المرأة صاحب العقار بالتحرش ورفع أيضا الرجل دعوى قضائية ضدها بعد أن تسببت في إصابته في عيناه.

وأمرت السلطات المرأة وصديقتها بمغادرة العقار، وتم القبض على السيدة "جاييندرا" وثلاثة أشخاص آخرين بعد إصابة عين صاحب المنزل.

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