الامارات | لماذا يجب تغيير الملابس المبتلة فوراً بعد السباحة؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقع البعض في خطأ شائع بعد انتهائهم من السباحة، إذ لا يسارعون إلى تغيير ملابسهم المبتلة، ما قد يجعلهم عرضة للإصابة ببعض المشكلات.

وشدّد مختصون غرفة الصيادلة في ولاية ساكسونيا السفلى بألمانيا على ضرورة تغيير ملابس السباحة المبتلة فور الانتهاء من السباحة، لتجنب الإصابة بالتهاب المثانة، مشيرين إلى أن تعرض الأغشية المخاطية المبطنة للمثانة للبرودة يؤدي إلى تدهور سريان الدم بها، ومن ثم تنخفض قدرة جهاز المناعة، ما يتيح الفرصة لتكاثر البكتيريا.

وتعد المرأة أكثر عُرضة للإصابة بالتهاب المثانة؛ لقِصر الإحليل لديها، وبالتالي تصل البكتيريا إلى المثانة على نحو سريع.

وتتمثل أعراض التهاب المثانة في الرغبة المتكررة في التبول مع الشعور بألم أثناء التبول وقلة كمية البول والبول العكر وذي الرائحة الكريهة، بالإضافة إلى تقلصات المثانة والحمى.

ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتمثل في المضادات الحيوية، مع شرب السوائل بكثرة لتنظيف الكلى والمثانة، بمعدل لا يقل عن لترين يومياً.