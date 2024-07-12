فيديو مروع يثير الجدل.. رجل يأكل ثعبان حي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أثار مقطع فيديو حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وشوهد فيه رجل يدعى "جانجا براساد" وهو يمسك بثعبان ويأكله حيا.

ويمكن رؤية "براساد" وهو يحاول اصطياد ثعبان أثناء جلوسه بجانب النهر وبعد وقت قصير من التقاطه حاول خنق الحبوان عن طريق الإمساك برأسه بإحكام وبعد أن توقف الثعبان عن الرفرفة انتظر وعض جزء منه، بحسب ما ذكر موقع "news18".

ويمكن رؤية الأشخاص المارة أيضا في الفيديو وهم يشاهدون الرجل وهو يأكل الثعبان الحي.

وحصد الفيديو أكثر من 200 ألف مشاهدة، وأثار المقطع ردود فعل عديدة من جانب الأشخاص مطالبين باتخاذ إجراءات صارمة ضد هذا الرجل.

وعلق أحد المستخدمين قائلا: "كيف حدث هذا، يبدو الأمر غريبا جدا، وهناك الكثير من الأشياء التي يمكن تناولها بدلا من الثعبان".

وقال مستخدم آخر: "يا إلهي، هذا أمر مخيف جدا".

وذكر مستخدم آخر: "يجب رفع قضية ضد هذا الشخص".

وبحسب التقرير التي نشرتها صحيفة فري برس جورنال، أن هذا الرجل معتادا على التهام الثعابين التي يتم اصطيادها من الأرض أو النهر.

اقرأ أيضا:

شاب يتفاجأ بحيوان مختبئ داخل حمام منزله.. فيديو

انتقاما منه.. رجل يعض ثعبانا بعد تعرضه للدغة - وهذا ما حدث (فيديو)

أصل مثل "داري على شمعتك تقيد".. لن تتوقع حكايته

فيديو| "ميشرفنيش أقدمك".. مقدمة حفلات تحرج طالبة في حفل تخرجها

تصرف جنوني لحكم برازيلي في مباراة.. سحب مسدسًا في وجه لاعب