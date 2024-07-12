تظهر ليلا.. احذر 5 أعراض غير عادية لـ السكتة الدماغية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن أن تحدث السكتة الدماغية عند انسداد الشرايين في الدماغ، والمعروف باسم مرض الأوعية الدموية الدماغية، وهو حالة صحية خطيرة.

وبحسب موقع thehealthsite، قد تتراكم الرواسب الدهنية والكوليسترول ومواد أخرى في الشرايين، ما يقلل من تدفق الدم إلى الدماغ، الأمر الذي قد يؤدي إلى السكتات الدماغية.

5 أعراض غير عادية لـ السكتة الدماغية تظهر ليلا

الدوار

الشعور بالدوار ليلا قد يعني أن دماغك لا يحصل على كمية كافية من الدم بسبب مشكلات في القلب، وينبغي أن تستدعي مثل هذه الأعراض زيارة الطبيب.

ضيق في التنفس

الاستيقاظ من النوم وأنت تلهث بحثا عن الهواء أو تشعر بضيق التنفس أثناء الليل قد يشير إلى فشل القلب أو غيره من أمراض القلب.

التعرق المفرط ليلا

يرتبط التعرق المفرط ليلا بزيادة معدل ضربات القلب وقد يشير إلى وجود مشكلة في التحكم في درجة حرارة قلبك.

ألم مفاجئ في الصدر

لا يجب الاستخفاف بعدم الراحة في الصدر أثناء الليل أو الألم غير المبرر، إذا شعرت بضيق أو ضغط أو ألم في صدرك أثناء النوم، فقد يشير ذلك إلى وجود مشكلة في القلب.

اضطراب نبضات القلب

إذا شعرت أن قلبك ينبض بسرعة أو بشكل غير منتظم أثناء الليل، قد يشير هذا إلى عدم انتظام ضربات القلب أو مشاكل أخرى في القلب.

أقرأ أيضا:

لن تتوقعه.. نبات غير معروف قد يحميك من ارتفاع الكوليسترول والسكري

كوب من هذا المشروب السحري يوميا قد يخفض الكوليسترول ويكافح السرطان

دون أدوية.. علاج سحري لـ "الدوخة عند الوقوف"

5 فئات أكثر عرضة للسكتات الدماغية في الصيف.. احذر أن تكون منهم

احذر اصطحاب هذه الفاكهة على متن الطائرة.. تسبب حرائق