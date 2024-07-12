تصرف غير متوقع لسيدة على متن طائرة.. ماذا فعلت؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة غريبة، أقدمت سيدة على تصرف عدواني أثناء تواجدها على متن رحلة يونايتد إيرلاينز رقم 762 المتجهة من ميامي إلى مدينة نيوارك بـ أورلاندو.

ووفقا لموقع "nypost"، أظهر مقطع فيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي السيدة وهي تعض مضيف طيران أثناء محاولة طاقم الطائرة تقييد معصميها، بينما كانت تهاجم 3 أشخاص آخرين على متن الطائرة.

وتميز سلوك السيدة بالعدوانية الشديدة، حيث قامت بـ "شتم" كل من حولها، وهددت بقتل مضيف الطيران، بينما كانت تصرخ "سوف أقتلك، يا إلهي".

ونتج عن سلوكها تمزيق قطعة من ملابس مضيف الطيران بعد عضته من كتفه، كما قامت بالبصق على بعض الركاب.

وعلى الرغم من محاولات بعض الركاب تهدئتها، إلا أنها استمرت في سلوكها العدواني، ما دفع طاقم الطائرة إلى اتخاذ قرار هبوط الطائرة إخراجها من الطائرة بعد 3 ساعات من تأخير الرحلة.

وبعد إخراجها، صفق جميع الركاب على متن الطائرة تعبيرا عن امتنانهم لإنهاء هذه الواقعة المزعجة.

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