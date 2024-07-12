لسبب صادم.. فيلة تنهي حياة سائح دهسا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة مروعة، تسببت فيلة في إنهاء حياة رجل من إسبانيا، إذ توفي دهسا أثناء تصويره للأفيال، في محمية طبيعية في جنوب إفريقيا.

وبحسب ديلي ميل، تجاهل الرجل توسلات زملائه المسافرين، ليخرج من سيارته في منتزه "بيلانسبيرج" الوطني، ليقترب من مجموعة من الفيلة البالغة وصغارها، لتصويرهم، لكنها دهسته.

وتم نقل السائح إلى مستشفى، حيث توفي متأثرا بإصابات تعرض لها، إذ أكد موظفو المحمية الهجوم المميت.

وحدد المسؤولون الإسبان هوية الرجل بأنه كارلوس لونا البالغ من العمر 43 عامًا من إيخيا دي لوس كاباليروس بالقرب من سرقسطة في إسبانيا .

كان لونا يزور منتزه بيلانسبيرج الوطني القريب من منتجع صن سيتي السياحي الشهير مع خطيبته عندما رصدا قطيعًا من الفيلة بجانب بحيرة.

وعلى الرغم من تحذيرات زملائه المسافرين له بالعودة إلى السيارة، إلا أن لونا أراد التقاط صور قريبة للأفيال الستة، فخرج وسار نحوهم.

كانت فيلة بالغة ضخمة تزن 3.5 طن تحمي الفيلة الصغار في القطيع، ففزعت وهاجمت الرجل وانضم إليها فيلان بالغان آخران هاجماه أيضًا.

كان الإسباني يصرخ وهو يركض عائداً إلى مكان آمن عبر الأدغال مع كاميرته لأصدقائه في السيارة، لكن القطيع المطارد تجاوزه وأسقطه وداسه حتى الموت.

كل ما قاله شهود العيان أنه لم يتبق بعد الهجوم الذي استمر 30 ثانية سوى الملابس الممزقة المضرجة بالدماء للسائح وبقايا جسده المسحوق في الأرض.

وتعد حديقة بيلانسبيرج الوطنية من المعالم السياحية الشهيرة التي زارها نجوم إنجلترا بما في ذلك ديفيد بيكهام وواين روني خلال حملة الأسود الثلاثة في كأس العالم 2010.

وقال متحدث باسم هيئة المتنزهات والسياحة في الشمال الغربي: "ابتعدت الأفيال على الفور عن مكان الحادث دون أي عدوان تجاه المركبات القريبة واختفت في الشجيرات".

وقال بيتر نيل، القائم بأعمال رئيس قسم الحفاظ على البيئة في مجلس المتنزهات والسياحة في شمال غرب البلاد: "تم تسليم القضية إلى الشرطة لمزيد من التحقيق".

وأكد كذلك أن جميع السياح محذرون من الخروج من سياراتهم ويتم طباعة هذه المعلومات على تذاكر الدخول الخاصة بهم وهذا ليس فقط من أجل سلامة الضيوف ولكن أيضًا الحيوانات.

وقال أحد حراس الحديقة، رفض الكشف عن هويته: "لقد كان الأمر غبيًا للغاية، وتم الصراخ على السائح حرفيًا ليعود إلى سيارته لكنه أراد الحصول على صور للقطيع".

وتابع: "لقد تم دهس الضحية تحت الأرض، ومن المؤسف أنه على الرغم من كل التحذيرات، لا يزال الناس يخرجون لالتقاط الصور، لكن معظمهم محظوظون بما يكفي للنجاة من الموت".

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