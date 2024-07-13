تقي من أمراض القلب والسكري.. مشروب سحري يخفض ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

لا شكّ أنّ عصير الخيار بالجرجير من أفضل المشروبات الطبيعية، التي يمكنك تناولها خلال فصل الصيف، فهو يتمتع بمذاق منعش ولذيذ، كما أنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية.

تقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتريا والمناعة، ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إنّ مشروب الخيار بالجرجير غني بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تقدم فوائد صحية هائلة.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريح لـ"الخليج 365"، أنّ تناول هذا الكوب يساعد على ترطيب الجسم، في ظل ارتفاع درجة الحرارة.

هذا المشروب الأخضر يدعم صحة القلب، ويساعد على تحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم، وخفض الكوليسترول الضار بالجسم، وفقًا لـ استشاري البكتريا والمناعة.

"عصير الجرجير بالخيار مفيد لمرضى السكري، فيعمل على تنظيم مستوي السكر في الدم، وتحسين الأنسولين"، بتلك العبارة وصفت رئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، فوائد المشروب الأخضر وقدرته على تحسين الصحة العامة.

وشرحت "عبد الوهاب" عدة فوائد أخرى لعصير الخيار بالجرجير، تشمل ما يلي:

تعزيز المناعة.

غني بمضادات الأكسدة ويقلل الالتهابات.

يحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

يقلل الإمساك.

يحمي السرطان.

يدعم صحة البشرة.

يقلل من الجفاف والتجاعيد.

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