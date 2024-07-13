الامارات | «دبي للثقافة» تتيح للمواهب أسرار القصص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن مبادرة «حديث المكتبات»، تنظم هيئة الثقافة والفنون في (دبي للثقافة) ورشة «الكتابة الإبداعية» التي ستقدمها الكاتبة والمترجمة اللبنانية سمر محفوظ براج، في إطار جهود الهيئة الهادفة إلى اكتشاف أصحاب المواهب وتطوير مهاراتهم الإبداعية في الكتابة والتأليف القصصي، ومنحهم الفرصة للتعبير عن أفكارهم، إلى جانب تبني الطاقات الإبداعية الشابة وتشجيعها على المساهمة في إثراء المشهد الثقافي المحلي.

وستعرف الكاتبة سمر محفوظ براج، أثناء الورشة التي تستضيفها مكتبة الراشدية في 17 و18 الجاري باللغة العربية بالتعاون مع المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، المشاركين على تقنيات كتابة القصص وتدريبهم على أساليب السرد والحبكة، إلى جانب تمكينهم من إطلاق العنان لمخيلاتهم وابتكار أفكار جديدة من خلال جلسات العصف الذهني التي تسهم في رفع قدراتهم الإبداعية.

وسيحظى كل مشارك في الورشة التي تستهدف الأطفال ممن تراوح أعمارهم بين ست سنوات و12 سنة بفرصة التعرف إلى مراحل تأليف القصص.

وتتضمن مبادرة «حديث المكتبات» التي تندرج تحت مظلة مشروع «مدارس الحياة» باقة من الندوات والأمسيات وحفلات توقيع الكتب، والورش التدريبية الهادفة إلى تهيئة بيئة إبداعية مستدامة قادرة على تمكين ودعم المبدعين في كل المجالات. يشار إلى أن سمر محفوظ براج أصدرت مجموعة من كتب الأطفال واليافعين التي فازت بالعديد من الجوائز العربية والدولية، منها: «عندما مرضت صديقتي»، و«ألف، باء.. ياء»، وقصة «جدتي ستتذكرني دائماً» التي ترجمت إلى الإسبانية، و«خط أحمر» التي ترجمت إلى التركية.

• 17 الجاري تنطلق الورشة التي تستمر يومين في مكتبة الراشدية.