الامارات | تعاون بين جمعية الصحفيين و«تريندز»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرض كل من جمعية الصحفيين الإماراتية ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، سبل تفعيل اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين الجانبين، وتعزيز الشراكة في المجالات البحثية ذات الاهتمام المشترك والتدريب.

وبحث الجانبان، خلال اجتماع عُقد في مقر الجمعية بدبي، سبل التعاون في تنظيم الفعاليات والندوات التي تحلّل وتناقش قضايا وأحداثاً عالمية راهنة، وتعزيز البحث في القضايا الإعلامية.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد عبدالله العلي، إن «الإعلام شريك استراتيجي لمراكز الفكر والبحث العلمي، إذ يسهم في التعريف بالأبحاث العلمية والمعرفية، ونقلها إلى شرائح واسعة من الجمهور والقراء»، مضيفاً أن تفعيل بنود اتفاقية التعاون والشراكة مع جمعية الصحفيين الإماراتية، يصب في خدمة البحث العلمي الجاد، ويعزّز جهود الجانبين في دعم الباحثين والإعلاميين الشباب.

من جانبها، رحبت رئيسة الجمعية فضيلة المعيني، بوفد «تريندز»، مؤكدة أهمية تكثيف الجهود من أجل التواصل بين المراكز البحثية ووسائل الإعلام في مجال دعم الباحثين الشباب، من خلال إبراز إسهاماتهم البحثية والفكرية في وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك في مجال تعزيز مهارات الإعلاميين الشباب وقدراتهم المعرفية، ليكونوا أكثر وعياً بقضايا وطنهم ومجتمعهم.