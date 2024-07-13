الامارات | أبوظبي جاهزة لاحتفالية اليوم العالمي لموسيقى الجاز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتفل العالم في 30 أبريل من كل عام باليوم العالمي لموسيقى الجاز، في خطوة تهدف إلى الاحتفاء بشكل من أشكال التعبير الفني.

وأعلنت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، أودري أزولاي، اختيار أبوظبي، لتكون المدينة العالمية المضيفة لاحتفالات اليوم العالمي لموسيقى الجاز 2025.

وستقام الاحتفالات بشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، من خلال تسليط الضوء على تراث أبوظبي الثقافي الذي يجسد نسيجاً متناغماً من الثقافة العربية والإماراتية. وسيتم تعريف الجمهور العالمي بموسيقى الجاز العربية، من خلال إدخال الآلات الموسيقية الكلاسيكية، مثل العود والقانون والناي.

ومع الإعلان عن اختيار أبوظبي لتكون المدينة العالمية المضيفة لعام 2025، ومدينة «اليونسكو» للموسيقى الإبداعية، بدأت الاستعدادات لاستضافة هذا الحدث الذي سيتضمن عرض التفاعلات بين التقاليد الموسيقية المحلية وموسيقى الجاز.

وقال رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، محمد خليفة المبارك: «نعتز باختيار أبوظبي لاستضافة احتفالية 2025 لليوم العالمي لموسيقى الجاز، لما يعكسه هذا الإعلان من تميز المشهد الموسيقي المزدهر في إمارتنا، والتزامها الراسخ بالتنوع الثقافي، باعتبارها (مدينة الموسيقى) من منظمة (اليونسكو)».

وأضاف: «استضافة اليوم العالمي لموسيقى الجاز تؤكد من جديد التزامنا بالفنون وسعينا إلى ترسيخ مكانة منجزنا الموسيقي الحيوي على المستوى العالمي، ونستعد للترحيب بعشاق موسيقى الجاز والموسيقيين والفنانين».

بينما قالت أودري أزولاي: «نحيي اليوم الدولي لموسيقى الجاز لعام 2025 في أبوظبي، في خطوة من شأنها أن تُشكل قيمة مضافة وجديدة، من خلال تسليط الضوء على التنوع الثقافي. وسيسهم الاحتفال في هذه المدينة الكوزموبوليتانية، في تسليط الضوء على قدرة موسيقى الجاز ودورها في توحيد قيم إنسانيتنا المشتركة».

وإلى جانب الحفل، ستنظم سلسلة من البرامج التثقيفية والتوعية المجتمعية التي ستشكل العنوان الرئيس لهذا اليوم الاحتفالي، إذ ستقوم أبوظبي في 30 أبريل المقبل بتوفير التعليم الموسيقي للمدارس المحلية في أنحاء المدينة. كما ستفتح مؤسسات التعليم العالي مثل بيركلي أبوظبي، وجامعة نيويورك أبوظبي، وغيرها من الجامعات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، أبوابها لتقدم ورش عمل ودروساً رئيسة في قاعات المحاضرات ومساحات المعارض.

وفي 30 أبريل كل عام، يجمع اليوم العالمي لموسيقى الجاز الذي أعلنته اليونسكو عام 2011، المجتمعات والدول والأفراد من أنحاء العالم. ويركز اليوم على تقدير موسيقى الجاز كأحد أشكال التعبير الثقافي ودورها في تعزيز التنوع وحوار الثقافات.

• 30 أبريل من كل عام يصادف اليوم العالمي لموسيقى الجاز.

محمد المبارك:

• نستعد للترحيب بعشاق موسيقى الجاز والموسيقيين والفنانين.