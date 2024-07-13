توقعات مولود برج "القوس" من السبت 13 تموز إلى الجمعة 19 تموز 2024

مهنياً: من اجمل الاسابيع حظوظك بالسما هدايا شهرة نجاحات اسبوع توب كلامك يصيب في مكانه انت الافض متحررواثق الخطى تمشي ملكا وجود الشمس في السرطان تحميك وتعزز اوضاعك بالاضافة الى وجود الكواكب في مواقع تخدم مصالحك الزهرة وعطارد في الاسد الناري الصديق تساعدك وتدعمكللانتصار على الجميع شعبيتك تزيد علاقاتك تقوى لا تهدأ فتكثر الزيارات والصفقات التجارية

عاطفياً: وجود الزهرة في برج الاسد الناري الصديق يجعلك تعيش اوقاتًا سعيدة في الحب كما في الصداقة، فتبدو فرحًا مبتسمًا، مسرورًا بأجواء الحنان التي تحيطك من كل صوب. للعازب تتلّقى دعوات تنعش قبلك، وتشارك بمناسبات إستثنائية فتطرب لها وتفرح