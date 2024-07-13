توقعات مولود برج "الجدي" من السبت 13 تموز إلى الجمعة 19 تموز 2024

مهنياً: تطل على اسبوع سريع الايقاع وايجابي ومثمر يحمل حيوية وحماسة نشاط انجازات ومناسبات سعيدة المشتري كوكب الحظ من الجوزاء يدعمك تحصل على مال عطارد ولزهرة كوكب الشهرة والحب يسهلان الحركة طلوب وتمنى الخبر الابرز القمر المكتمل في برجك اخر الاسبوع هذا حظ ما بيصير لمين ما كان خصك الله وحدك هذه السنة مرتين اكتمال القمر في برجك هذا فال خير وبشائر خير بالتوفيق والف مبروك للجدي

عاطفياً: تعيش اجواء عاطفية وعائلية واوضاعا ممتازة لتعزيز الروابط وتقريب وجهات النظر تحت تاثيرات الزهرة من برج الاسد الصديق وقد تشعر بالحنين الى الماضي ولحظاته الحميمية. لن يخيب الحظ أملك ولا سيّما إذا كانت علاقتك متينة. اما العازب فهو على موعد مع فترة زمنية ناشطة اجتماعيا وفرص للتعارف وللتقارب وربما تعرف لقاء مميزًا من دون سابق تدبير