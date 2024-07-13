توقعات مولود برج "الدلو" من السبت 13 تموز إلى الجمعة 19 تموز 2024

مهنياً: ما شاء الله عليك صديقي الدلو بداية اسبوع بتطير العقل انت بحاجة لفسحة امل القمر بالميزان قمر التحرر حضر نفسك اجواء داعمة تجعلك تنطلق نحو طريق متقدم جدا تغييرات مهمة نجاح الف مبروك ولا تنسى المشتري كوكب الحظ الاكبر في الجوزاء دواء حقيقي لك يدعمانك بشكل كبير جدا جدا بالنسبة لك علاقات خارجية سفر شغل من البعيد شغل على اوراق وامور مهنية تتحلى ويزيد جمالك حلحلة للامور العالقة امورك اكثر من ممتازة بالتوفيق يا رب العالمين

عاطفياً: لا يناسبك وجود الزهرة في مواجهة برجك من الاسد ما يجعلك تعيش تردّدًا وحيرة وعدم استقرار على الصعيد العاطفي في هذه الفترة اذ تطرح تساؤلات حول نوايا الشريك او سلوكه وتصرفاته، وربما تنتابك هواجس بشأنه وشعور بعدم الامان للعازب قد تثار نزاعات وخلافات بسبب بعض الشكوك، ان طباعك متقلّبة وهذا يجعل التفاهم معك صعبًا