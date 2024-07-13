توقعات مولود برج "الحوت" من السبت 13 تموز إلى الجمعة 19 تموز 2024

مهنياً: في مقدمة الابراج الاكثر حظا تحقق امنية حياتك الشمس من السرطان لا تزال ترسل اليك اجمل التاثيرات الفلكية المشتري يحسن امورك المالية والصحية عطارد والزهرة من الاسد يجعلانك تتحرر وتنطلق الى الامام كوكب الحظ الزهرة يفتح لك مجال للشهرة للعمل للقاء اشخاص مهمة ترقية الاضواء مسلطة باعجاب عليك تمشي امورك متل السحر تحل المشاكل العالقة تاخذ قرارات حاسمة ان كان في الامور المالية او الادارية او الاستشفائية او القضائية

عاطفياً: تأتيك الأجواء الرومانسية على طبق من الفضة مع وجود كوكب الحب في برج الاسد الصديق الذي تفتح أبواب التواصل والحميمية مع الشريك فيبدو هذا الاسبوع نشيطاً ومشجعاً على التلاقي والاتصالات والزيارات والرحلات الترفيهية مع العائلة للعازب اجواء عاطفية رومنسية استثنائية تسيطر على علاقتك مع الحبيب الامر الذي يفرح قلبك ويدخل البهجة الى حياتك اليومية