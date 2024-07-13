ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشوفان على وجبة الإفطار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الشوفان خيارا مثاليا لوجبة إفطار صحية ومتوازنة، وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الأساسية وفوائده المتعددة للجسم.

ووفقا لموقع "WIO News"، إليك فوائد تناول الشوفان على وجبة الإفطار صباحا.

غني بالمغذيات

الشوفان مصدرا غنيا بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مثل فيتامينات B، والحديد، والزنك، والمغنيسيوم، والفوسفور.

داعم للجهاز الهضمي

يحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

خفض نسبة السكر في الدم

تُسهم الألياف الموجودة في الشوفان على إبطاء امتصاص السكر في الدم، ما يعمل على تنظيم مستوياته ومنع ارتفاعه بشكل مفاجئ.

دعم صحة القلب

يساعد استهلاكه في خفض مستويات الكولسترول الضار في الدم، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

إنقاص الوزن

لأن الشوفان منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، فإنه يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية، ويعزز إنقاص الوزن.

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