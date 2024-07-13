فوائد مذهلة.. هذا ما يحدث لجسمك عند شرب عصير البنجر

محمد اسماعيل - القاهرة - يُعرف الشمندر، أو البنجر، بفوائده الصحية العديدة، ويعد عصيره مصدرا غنيا بالعناصر الغذائية التي توفر للجسم العديد من الفوائد، والتي نستعرضها لكم وفقا لموقع "Money Control".

خفض ضغط الدم

يحتوي عصير الشمندر على النترات التي تُحول في الجسم إلى أحادي أكسيد النيتروجين، ما يساعد على توسيع الأوعية الدموية وارتخائها، وبالتالي خفض ضغط الدم.

تعزيز صحة القلب

تدعم مضادات الأكسدة والنترات الموجودة في عصير الشمندر وظائف القلب، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تقوية المناعة

نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة الأخرى، لذا يساعد استهلاك عصير البنجر بانتظام على دعم جهاز المناعة.

مضاد للالتهابات

يُسهم البيتين والمركبات الأخرى الموجودة في هذا المشروب في الحصول على تأثيرات مضادة للالتهابات، ما يقلل من الالتهاب المزمن.

تحسين صحة البشرة

بفضل احتوائه على كمية عالية من مضادات الأكسدة التي تعمل على حماية خلايا الجلد من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وتعزيز صحة البشرة.

تعزيز الوظيفة الإدراكية

يؤدي شرب هذا العصير أيضا إلى تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، ما يعزز الوظيفة الإدراكية ويقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والوقاية من الخرف.

إنقاص الوزن

بسبب احتوائه على سعرات حرارية منخفضة ونسبة عالية من الألياف، التي تعزز الشعور بالامتلاء والشبع لأطول فترة ممكنة.

أقرأ أيضا:

لن تتوقعه.. نبات غير معروف قد يحميك من ارتفاع الكوليسترول والسكري

كوب من هذا المشروب السحري يوميا قد يخفض الكوليسترول ويكافح السرطان

دون أدوية.. علاج سحري لـ "الدوخة عند الوقوف"

5 فئات أكثر عرضة للسكتات الدماغية في الصيف.. احذر أن تكون منهم

احذر اصطحاب هذه الفاكهة على متن الطائرة.. تسبب حرائق