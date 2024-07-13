يقي من الكولسترول الضار ويقوي قلبك.. مشروب يخفض ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

يُعرف التفاح منذ القدم بفوائده الصحية المتعددة، ولكن هل تعلم أنّ هذه الفاكهة اللذيذة تُعدّ سلاحًا فعّالًا ضد الكولسترول الضار، وتُساهم في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية؟

يستعرض "الخليج 365" في السطور التالية دور التفاح في خفض الكولسترول الضار وتحسين صحة القلب، إلى جانب تقديم بعض النصائح لتحقيق أقصى استفادة من هذه الفاكهة.

كيف يُساعد التفاح في خفض الكولسترول؟

يقول سعيد شلبي، استشاري الكبد لـ"الخليج 365"، إنّ التفاح يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وخاصةً الألياف القابلة للذوبان، مثل البكتين، والتي تُساعد على خفض الكولسترول الضار (LDL) في الدم، عن طريق ربطه بها في الجهاز الهضمي وإخراجها من الجسم.

يحتوي التفاح أيضًا على مضادات الأكسدة، مثل فيتامين C وفيتامين E، التي تُساعد على حماية الكولسترول من التأكسد، وهو ما يُقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب، حسبما أوضح «شلبي».

وبيّن استشاري الكبد، أنّ فاكهة التفاح تحتوي على العديد من الفوائد الصحية للجسم، ومنها:

يُساعد التفاح على خفض ضغط الدم، وهو عامل خطر آخر للإصابة بأمراض القلب.

يُساعد التفاح على تحسين وظائف الأوعية الدموية، مما يُقلّل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

فوائد التفاح

تناول تفاحتين يوميًا لمدة ستة أسابيع، قد يُقلّل من الكولسترول الضار (LDL) بنسبة 5%.

تناول التفاح بانتظام، قد يُقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 20%.

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