10 صور جذابة.. نور الشربيني تخطف الأنظار في حفل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - أطلت لاعبة الاسكواش نور الشربيني في حفل زفافها على أخصائي جراحة الفم وزراعة الأسنان عمرو الحلو بإطلالة مميزة.

وتألقت نور بفستان طويل باللون الأبيض بقصة الأوف شولدر، ومزينا بالتطريزات من أعلى.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما.

واختارت نور أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين.

وقد احتفلت نور لحفل زفافها بعد خطوبة استمرت عامين.

وارتدى زوجها عمرو بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وربطة عنق باللون الأسود.

معلومات عن نور الشربيني:

- ولدت نور عام 1995.

- تبلغ من العمر 29 عام.

-لديها 237 ألف متابع على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

- تخرجت من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

- أول لاعبة مصرية تحقق لقب بطولة إنجلترا.

- حصدت بطولة إنجلترا المفتوحة للاسكواش في عام 2009.

- نجحت في التأهيل لنهائي بطولة بريطانيا المفتوحة عام 2012.

- فازت ببطولة العالم للأسكواش مرتين عام 2016 و 2017.

- حصلت على لقب المصنفة الثانية عالميًا في بطولة العالم في كوالالمبور بماليزيا.

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