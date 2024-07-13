5 علامات تحذيرية على الجلد تخبرك باحتمالية الإصابة بالسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

يمكن أن تظهر بعض العلامات التحذيرية على جلدك إذا كنت مصابًا بمرض السكري، أو كنت معرضًا لخطر الإصابة به، حسبما ذكر محمد المنيسي، استشاري الباطنة.

- جفاف الجلد

وأضاف "المنيسي" في تصريحات لـ"الخليج 365" أنّ جفاف الجلد من أكثر العلامات شيوعًا لمرض السكري، ويحدث نتيجة ارتفاع مستويات السكر في الدم، ويُمكن أن يُؤدّي إلى جفاف الجسم وفقدان نسبة كبيرة من المياه، وأحيانًا يصبح الجلد جافًا ومتقشرًا، وخاصة في اليدين والساقين والقدمين.

- الحكة

أوضح استشاري الباطنة، أنّه من علامات ارتفاع نسبة السكر في الدم الشعور بالحكة في الجلد، نتيجة تضرر الأعصاب من ارتفاع السكر في الدم، مشيرًا إلى أن الحكة قد تكون شديدة، ولكنها عادةً ما تكون أسوأ في الليل.

- عدوى الجلد

وأشار إلى أن الأشخاص المصابون بمرض السكري أكثر عرضة للإصابة بعدوى الجلد، بسبب ضعف جهاز المناعة وتراجع قدرته على مكافحة العدوى، موضحًا أنً عدوى الجلد تشمل القرح والدمامل والفطريات.

- تغيرات في لون الجلد

وبيّن أن ارتفاع مستويات السكر في الدم يُسبّب تغيرات في لون الجلد، كما يمكن أن تصبح بعض مناطق الجلد داكنة أو سميكة، في مناطق مثل الرقبة والمرفقين والركبتين.

- تأخر التئام الجروح

وأضاف أن ارتفاع مستويات السكر في الدم يُسبّب تأخر التئام الجروح، وذلك يحدث لأنّ ارتفاع السكر في الدم يُؤثّر على تدفق الدم ووصول الأكسجين إلى الجروح، مردفا: "إذا كان لديك جرح لا يلتئم فمن المهم أن ترى الطبيب".

واختتم بالتأكيد على أنه: "إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، فمن المهم زيارة الطبيب؛ لإجراء الفحوصات الطبية، وتحديد ما إذا كنت مصابًا بمرض السكري أم لا".

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