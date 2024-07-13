سر خطير وراء البقع الخضراء في البطاطس.. إليك ما يحدث إذا تناولتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

ينصح الأطباء بتجنب تناول البطاطس إذا ظهرت عليها بقع خضراء، لأنّ ذلك قد يُشير إلى وجود مادة سامة تُسمى "السولانين".

وتعليقًا على ذلك، قال أخصائي التغذية العلاجية، أحمد صلاح لـ"الخليج 365"، إنّ "السولانين" يُنتج في البطاطس كمُبيد طبيعي ضدّ الفطريات والحشرات، ولكن تزداد كميته في البطاطس المعرضة للضوء أو الحرارة أو التلف، ويظهر على هيئة بقع خضراء.

وأضاف "صلاح" أنّ تناول كمية كبيرة من "السولانين" قد يُسبب أعراض تسمم غذائي، مثل:

- الغثيان

- التقيؤ

- الإسهال

- آلام المعدة

- الصداع

- الدوخة

في بعض الحالات النادرة، قد يؤدي تناول "السولانين" إلى مضاعفات خطيرة، مثل صعوبة التنفس وبطء ضربات القلب.

يُنصح باتباع النصائح التالية؛ لتجنب مخاطر تناول البطاطس التي تحتوي على "السولانين":

- تجنب تناول البطاطس ذات البقع الخضراء.

- خزّن البطاطس في مكان مظلم وبارد.

- لا تُعرض البطاطس لأشعة الشمس المباشرة.

- قشر البطاطس قبل تناولها.

- تجنب تناول البطاطس القديمة أو التالفة.

- يجب التأكد من تناول كمية صحية من البطاطس.

رغم احتوائها على بعض العناصر الغذائية المفيدة، فأنها تحتوي أيضًا على كمية عالية من السعرات الحرارية والكربوهيدرات.

يُنصح بتناولها باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن.

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