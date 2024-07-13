هذا ما يحدث للكلى والقلب والكوليسترول عند تناول البيض الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

البيض الأحمر مصدر غني للعناصر الغذائية المهمة، مثل البروتين والفيتامينات والمعادن، لكن، ما تأثيره على صحة الكلى والكوليسترول والقلب.

وفقا لموقعي "health" و"india"، إليك تأثير البيض الأحمر على هذه الأعضاء الثلاثة:

تأثير البيض الأحمر على الكلى

البيض مصدر غني بالبروتين، لذا ينصح مرضى الكلى بعدم الإفراط في تناول البروتين، حيث يؤدي إلى تراكم الفضلات في الدم، ما يُثقل عمل الكليتين ويُعيق قدرتها على تصفية الجسم بفعالية.

النظام الغذائي لمرضى الكلى يجب أن يوازن بين احتياجات أجسادهم من البروتين، للحفاظ على كتلة العضلات ومقاومة العدوى، وبين قدرة الكليتين على معالجة النفايات الناتجة عن هضم البروتين.

الكوليسترول والقلب

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول أو أمراض القلب، عليهم توخي الحذر عند تناول البيض الأحمر، وذلك لأن الصفار يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الدهون في الدم على المدى الطويل.

هذا الارتفاع في مستويات الدهون يؤثر سلبا على صحة القلب، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

لذلك، ينصح الخبراء بتناول البيض باعتدال، واختيار طرق طهي صحية تقلل امتصاص الدهون، بالإضافة إلى،استشارة الطبيب المختص لتحديد الكمية المناسبة في النظام الغذائي، خاصة الأشخاص الذين يعانون من أي أمراض صحية.

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