50 صورة من أرخص 5 أماكن في دهب.. الليلة تبدأ من 498 جنيها

محمد اسماعيل - القاهرة - يبحث العديد من المصريين، عن أرخص فنادق دهب، من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.

ويقدم "الخليج 365"، أرخص 5 فنادق للإقامة في دهب، وفقا لموقع "بوكينج".

فندق Seven Heaven Hotel And Diving Center

يقع Seven Heaven Hotel And Diving Center في دهب على بعد 400 م من شاطئ دهب، ويوفر مكان إقامة مع حديقة ومواقف خاصة مجانية للسيارات وصالة مشتركة وتراس. ويوفر هذا الفندق ذو النجمتين خدمة الغرف وأجهزة الصراف الآلي. ويوفر مكان الإقامة مكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة وخدمة نقل المطار ومطبخ مشترك وخدمة الواي فاي المجانية في جميع أنحاء مكان الإقامة.

تم تجهيز غرف الضيوف في الفندق بمنطقة جلوس.

تتوفر وجبة إفطار كونتيننتال يوميًا في فندق Seven Heaven Hotel And Diving Center. سوف تجد في مكان الإقامة مطعم يقدم المأكولات اليابانية. ويمكن أيضًا طلب الخيارات النباتية والحلال والنباتية.

يمكن للضيوف في Seven Heaven Hotel And Diving Center الاستمتاع بالأنشطة في دهب وما حولها، مثل المشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات.

ويعتبر مطار شرم الشيخ الدولي المطار الأقرب للفندق حيث يقع على بعد 93 كم منه.

سعر الليلة لشخص 433 + 65 ضرائب بإجمالي 498 جنيها

فندق Elite Residence Dahab

تقع شقة Elite Residence على بعد 400 متر من فانتاسي دايفرز، وهي مكان إقامة يضم باراً وصالة مشتركة ومكتباً للاستقبال يعمل على مدار الساعة لراحة الضيوف، كما توفر الشقة مواقف خاصة للسيارات مجاناً وخدمة الواي فاي مجاناً.

تتميز بعض الوحدات بأنها مكيّفة وتضم شرفة و / أو فناءً ومنطقة للجلوس.

يمكن للضيوف في شقة Elite Residence الاستمتاع بوجبة إفطار كونتيننتال أو وجبة إفطار أمريكية.

يضم مكان الإقامة تراساً.

يمكن للضيوف في شقة Elite Residence الاستمتاع بركوب الدراجات بالقرب منها أو الاستفادة بكل ما توفره لهم الحديقة.

تشمل المعالم السياحية الشهيرة الواقعة بالقرب من الشقة نادي بلو بيتش للغوص ومدخل موقع الغوص إيل غاردن ومركز ميراج فيليدج دايفرز للغوص، ويعتبر مطار شرم الشيخ الدولي المطار الأقرب لشقة Elite Residence، حيث يبعد مسافة 60 كم.

سعر الليلة لشخص 685 + 103 ضرائب بإجمالي 788 جنيها

فندق Al Deira Dahab Residence

يقع Al Deira Dahab Residence في دهب على بعد 600 متر من شاطئ دهب، وهو عبارة عن مكان إقامة تم تجديده مؤخرًا، ويضم غرفًا مكيفة مع خدمة الواي فاي المجانية ومواقف خاصة للسيارات، يوفر مكان الإقامة هذا الأمن طوال اليوم، كما يوفر للضيوف ملعبًا للأطفال، ويوفر مكان الإقامة مكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة ومواقف للسيارات في الموقع.

توفر الشقق الفندقية للضيوف تراس وإطلالات على الجبل ومنطقة جلوس وتلفزيون بشاشة مسطحة ومطبخ صغير مجهز بالكامل مع ثلاجة وموقد مسطح وحمام خاص مع دش ولوازم استحمام مجانية.

توفر الشقق الفندقية بعض الوحدات المطلة على البحر، وتحتوي كل وحدة على شرفة. توفر جميع الوحدات للضيوف خزانة ملابس وغلاية.

في تلك الأوقات التي لا تفضل فيها تناول الطعام بالخارج، يمكنك اختيار الطهي على الشواية.

يمكن للضيوف في الشقق الفندقية الاستفادة القصوى من دروس اليوجا المتوفرة في الموقع.

يتميز مكان الإقامة بأنه صديق للعائلة ويضم منطقة لعب داخلية. تتوفر خدمة تأجير الدراجات في Al Deira Dahab Residence، بينما يمكن الاستمتاع بالتزلج وركوب الدراجات في مكان قريب.

ويعتبر مطار شرم الشيخ الدولي المطار الأقرب لمكان الإقامة حيث يقع على بعد 92 كم منه ويوفر مكان الإقامة خدمة نقل المطار مقابل تكلفة إضافية.

سعر الليلة لشخص 606 + 91 ضرائب بإجمالي 697 جنيها

فندق 2Rest

يقع 2Rest في دهب، منطقة جنوب سيناء، على بعد 1.2 كم من شاطئ دهب، ويضم مكان الإقامة هذا صراف آلي، كما يوفر للضيوف تراسًا شمسيًا، ويوفر مكان الإقامة مكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة وخدمة نقل المطار وخدمة الغرف وخدمة الواي فاي المجانية في جميع أنحاء مكان الإقامة.

تحتوي الغرف في الفندق على شرفة، وتم تجهيز بعض الغرف بمطبخ مع ثلاجة وميني بار، تحتوي الغرف في 2Rest على تكييف وتلفزيون بشاشة مسطحة.

تشتهر المنطقة برياضة المشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات، وتتوفر خدمة استئجار الدراجات في هذا الفندق ذو النجمتين.

ويعتبر مطار شرم الشيخ الدولي المطار الأقرب لمكان الإقامة حيث يقع على بعد 92 كم منه.

سعر الليلة لشخص 781 + 117 ضرائب بإجمالي 898 جنيها

فندق My Hostel in Dahab - Dive center

يقع My Hostel in Dahab - Dive center في مدينة دهب وعلى بعد 100 متر من مركز بينجوين للغوص، ويوفر تراسا وإطلالات على البحر ومطعما، وتشمل المعالم السياحية الشهيرة الواقعة بالقرب من مكان الإقامة عيادة ساديك ومركز بدوين للغوص ومركز سفنكس للغوص، فيما يوفر مكان الإقامة خدمة الغرف وصالة مشتركة وخدمة صرف العملات للضيوف.

يقدم بيت الشباب هذا وجبة إفطار كونتيننتال أو وجبة إفطار من قائمة مأكولات.

تتوفر خدمة استئجار الدراجات والسيارات في My Hostel in Dahab - Dive center، وتشتهر المنطقة بالغطس وركوب الدراجات.

تشمل المعالم السياحية الشهيرة الواقعة بالقرب من مكان الإقامة هذا مركز مغامرات رياضة الغوص والسفاري ومركز دايفرز هاوس للغوص ومركز بيغ بلو للغوص (دهب)، كما يعتبر مطار شرم الشيخ الدولي المطار الأقرب إلى My Hostel in Dahab - Dive center، حيث يبعد مسافة 58 كم، فيما يوفر مكان الإقامة خدمة نقل المطار مقابل تكلفة.

سعر الليلة لشخص 529 + 79 ضرائب بإجمالي 608 جنيها

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