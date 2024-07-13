هذا ما يحدث للسكر في جسمك عند تناول الأرز.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يفضل كثيرون تناول الأرز لكن هل تعرف مخاطره على صحتك حال الإفراط به؟.

وغالبا ما يُنظر إلى الأرز على أنه أقل صحة مقارنة بأطعمة أخرى، كما أثارت بعض الدراسات مخاوفا بشأن الاستهلاك اليومي للأرز والذي قد يكون مرتبطا بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

وبحسب موقع onlymyhealth، فإن الأرز يحتوي على مؤشر جلايسيمي مرتفع، وهو الأمر الذي قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

وأجرت كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد بحثا، كشفت فيه أن الأرز الأبيض يحتوي على مؤشر جلايسيمي مرتفع، ما يعني أنه يمكن أن يسبب ارتفاعا في نسبة السكر في الدم.

وكشفت أن تناول الأرز الأبيض بشكل يومي أو الإفراط به قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

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