هذا ما يحدث لمستويات السكر عند تناول البصل الأخضر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

يُعتقد البعض من الأشخاص أن تناول البصل الأخضر على الإفطار قد يكون له تأثير إيجابي على مستويات السكر في الدم، حسبما ذكر أحمد صلاح أخصائي التغذية العلاجية لمصراوي.

محتوى الألياف

يُعد البصل الأخضر مصدرًا غنيًا بالألياف، والتي تلعب دورًا هامًا في تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص الجلوكوز من الأمعاء.

مضادات الأكسدة

يحتوي البصل الأخضر على العديد من مضادات الأكسدة، مثل الكبريت والكينسيتين، والتي تُساعد على حماية خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وتحسين حساسية الأنسولين.

مُركبات الكبريت

يحتوي البصل الأخضر على مُركبات الكبريت، مثل الأليسين، والتي تُعتقد أنها تُساعد على خفض مستويات السكر في الدم عن طريق تحفيز إفراز الأنسولين.

قد تختلف استجابة الجسم لتناول البصل الأخضر من شخص لآخر، يجب على مرضى السكري استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية قبل إجراء أي تغييرات كبيرة على نظامهم الغذائي.

يُنصح بتناول البصل الأخضر كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن، يمكن إضافته إلى وجبة الإفطار مع مكونات أخرى مثل البيض أو الخبز أو الزبادي.

نصائح طبية مهمة

ممارسة الرياضة بانتظام

الحفاظ على وزن صحي

اتباع نظام غذائي صحي

الحصول على قسط كافٍ من النوم

التقليل من التوتر

تناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب

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