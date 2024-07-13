30 صور من حفل زفاف أغنى رجل في آسيا.. بدأ منذ 5 أشهر بتكلفة 600 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفل أنانت أمباني نجل رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني، بزفافه على صديقته راديكا ميرشانت في الهند وسط حضور عدد كبير من المشاهير ورجال الأعمال والسياسيين حول العالم.

وبعد سلسلة حفلات لشهور عدة، أقيم حفل الزفاف الرسمي للأكثر ثراء في آسيا أنانت أمباني وراديكا ميرشانت.

أنانت أمباني، نشر صورا عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" ظهر خلالها مع المغني الأمريكي جاستن بيبر الذي شارك في حفل الزفاف.

وشهدت الهند مراسم احتفالات توديع عزوبية أسطورية بشهر مارس الماضي في مدينة جامناجار واستمرت نحو 5 أشهر وسط حضور عدد كبير من نجوم السينما الهندية وهم أميتاب باتشان، سلمان خان، رانفير سينج، ديبيكا بادكون، وعامر خان.

كما تواجد عدد من المشاهير والشخصيات المؤثرة حول العالم منهم المدير التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرج، رجل الأعمال الأمريكي بيل جيتس، إيفانكا ترامب ابنة رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب، المغني الأمريكي أكون، كما حضرت المغنية العالمية ريهانا وقامت بإحياء أحد حفلات العزوبية.

تفاصيل الحفل

وبدأ الزفاف بتبادل أكاليل الزهور بين الزوجين والمشي حول النار المقدسة، أمس الجمعة وانتهى بعد منتصف الليل.

أقيمت احتفالات زواج أنانت أمباني من راديكا ميرشانت، في مركز جيو العالمي للمؤتمرات المملوك للعائلة في مومباي، كما تضمن عروضا لنجوم البوب بما في ذلك ريهانا وجاستن بيبر.

حفل يستمر لنهاية الأسبوع

احتفالات الزفاف ستستمر لمدة أربعة أيام، إذ بدأت أمس الجمعة بحفل الزفاف الهندوسي التقليدي، وسيتبعه حفل استقبال كبير يستمر حتى نهاية الأسبوع.

أمباني والد العريس، أغنى رجل في آسيا، يشتهر بتنظيم حفلات فخمة ولا سيما لأبنائه أكاش وإيشا وأنانت.

100 طائرة

استأجرت عائلة أمباني 100 طائرة و3 طائرات من طراز فالكون 2000 لنقل الضيوف، حيث تتسع الطائرة لـ8 إلى 10 ركاب للضيوف الدوليين، وستظل الطائرات متاحة طوال الحدث.

تكلفة ضخمة

تقدر تكاليف الزفاف بـ600 مليون دولار، عند حساب حفلات ما قبل الزفاف وفعاليات الترفيه وتقديم الطعام وفاتورة 5000 موظف.

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