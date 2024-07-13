احتفل بزفافه الأسطوري.. معلومات لا تعرفها عن أمباني نجل أغنى رجل في آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - تزوج الابن الأصغر لموكيش أمباني، أغنى رجل في آسيا، من صديقته أمس الجمعة في حفل أطلق عليه كثيرون حفل زفاف العام، وحضره مشاهير عالميون ورجال أعمال وسياسيون، ما سلط الضوء على ثروة الملياردير المذهلة ونفوذه المتزايد.

أقيمت احتفالات زواج أنانت أمباني من راديكا ميرشانت في مركز جيو وورلد للمؤتمرات المملوك لأمباني في مومباي وفي منزل العائلة، وتوج الزواج أشهرًا من حفلات الزفاف التي تضمنت عروضًا لنجوم البوب بما في ذلك ريهانا وجاستن بيبر، بحسب abcnews.

بدأت احتفالات الزفاف أمس الجمعة بحفل زفاف هندوسي تقليدي وسيتبعه حفل استقبال كبير يستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع.

لكن من هو نجل أغنى رجل في آسيا؟

أنانت يبلغ من العمر 29 عاما

يشرف العريس على توسيع أعمال الشركة في مجال الطاقة المتجددة والخضراء.

كما يدير مركزا لإنقاذ الحيوانات على مساحة 3000 فدان في جامناجار بولاية جوجارات، مسقط رأس العائلة.

والد العريس، موكيش أمباني، هو تاسع أغنى رجل في العالم، بثروة صافية تبلغ 116 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس، وهو أغنى شخص في آسيا.

تمتلك عائلة أمباني، من بين أصول أخرى، مجمعًا عائليًا مكونًا من 27 طابقًا في مومباي بقيمة مليار دولار.

يحتوي المبنى على ثلاثة مهابط للطائرات العمودية ومرآب يتسع لـ 160 سيارة ومسرح سينمائي خاص.

أما العروس، راديكا ميرشانت، 29 عامًا أيضًا، هي ابنة فيرين ميرشانت، وهي مديرة التسويق لشركته، Encore Healthcare، وفقًا لمجلة Vogue.

في مارس، أقاما حفل زفاف دام ثلاثة أيام لأنانت، وحضره 1200 ضيف، من بينهم زعماء عالميون سابقون، وأباطرة التكنولوجيا، ونجوم بوليوود، وعروض من ريهانا، وأكون، وديلجيت دوسانج، المغني البنجابي الذي ذاع صيته على مستوى العالم عندما قدم عروضه في مهرجان كوتشيلا، وحضر الحفل أيضًا مليارديرات التكنولوجيا مارك زوكربيرج وبيل جيتس.

كانت هذه بداية احتفالات باهظة الثمن استمرت عدة أشهر قبل الزفاف، والتي تصدرت عناوين الأخبار وأثارت ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي مايو الماضي، اصطحبت العائلة الضيوف في رحلة بحرية مدتها ثلاثة أيام من إيطاليا إلى فرنسا، حيث غنت كاتي بيري أغنيتها الناجحة "Firework" وأداء من بيتبول.

ونظمت العائلة أيضًا حفل زفاف جماعي لأكثر من 50 زوجًا من الفقراء في الثاني من يوليو كجزء من الاحتفالات.

في الأسبوع الماضي، قدم جاستن بيبر عروضًا أمام مئات الضيوف في حفل ما قبل الزفاف والذي تضمن عروضًا من نجوم بوليوود علياء بهات ورانفير سينج وسلمان خان.

كما تصدر أمباني عناوين الأخبار في عام 2018، عندما غنت بيونسيه في احتفالات ما قبل زفاف ابنته، وكان وزيرا الخارجية الأمريكيان السابقان هيلاري كلينتون وجون كيري من بين أولئك الذين احتكوا بالمشاهير الهنود ونجوم بوليوود في مدينة أودايبور بغرب الهند.

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