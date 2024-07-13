30 صورة من قصر أمباني أغني رجل في آسيا.. مكون من 27 دور في جزيرة أسطورية

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفل أغنى رجل في أسيا، موكيش أمباني، بزفاف الابن الأصغر، الأسطوري الذي تكلف رقما خرافيا بحضور مشاهير العالم، الأمر الذي سلط الضوء على ثروة الملياردير المذهلة.

وأقيمت احتفالات زواج أنانت أمباني من راديكا ميرشانت في مركز جيو وورلد للمؤتمرات المملوك لأمباني في مومباي وفي منزل العائلة، وتوج الزواج أشهرًا من حفلات الزفاف التي تضمنت عروضًا لنجوم البوب بما في ذلك ريهانا وجاستن بيبر، بحسب abcnews.

وموكيش أمباني، يرأس ويدير شركة ريلاينس إندستريز، وهي شركة متعددة الأنشطة تعمل في مجال البتروكيماويات والاتصالات والتجزئة والخدمات المالية.

وتبلغ القيمة الصافية لثروته 120 مليار دولار، وفقًا لتقديرات فوربس في يوليو 2024.

وباعتباره أغنى شخص في آسيا والحادي عشر في قائمة أغنى شخص في العالم، فقد عزز موكيش أمباني قبضته على المشهد العقاري من خلال الاستحواذ على عقارات رائعة منتشرة في جميع أنحاء العالم.

لكن ماذا نعرف عن قصر أغنى رجل في آسيا؟

يعرف باسم الجزيرة الأسطورية "أنتيليا"، تيمنا بالجزيرة الأطلسية الأسطورية.

يبلغ ارتفاع المنزل 27 طابقا، والكثير من الطوابق مزدوجة أو ثلاثية الارتفاع.

يبلغ ارتفاع البناية 570 قدما أي ما يعادل بناية من 40 طابقا.

يوجد في البناية مرآب سيارات متعدد الطوابق وقاعة رقص ومركز صحي ومسرح وعدد من الأجنحة المخصصة للضيوف.

المنزل عبارة عن ناطحة سحاب تطل على الأحياء الفقيرة ومنازل الصفيح في مومباي، ويتضمن سينما وحوض سباحة ومهبط مروحيات.

المنزل به أكبر قاعة رقص في الهند، به الكثير من الرخام، والكثير من اللؤلؤ الأصيل، وهناك زوايا وحدائق ومسابح زهرة اللوتس.

بدأ بناء أنتيليا في عام 2004 واكتمل في عام 2010.