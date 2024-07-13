لمرضى القولون.. ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول الطعام ليلا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام ليلًا إلى تأثيرات سلبية على مرضى القولون، حسبما ذكر سعيد شلبي، استشاري الكبد والباطنة.

أعراض الجهاز الهضمي

وأضاف "شلبي" في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنّ هضم الطعام يُصبح أكثر صعوبة في الليل، لأنّ طبيعة العمليات يالحيوية للجسم تكون في وضع أقرب إلى الخمول المؤقت، مما قد يؤدي إلى الشعور بالامتلاء، والانتفاخ، وحرقة المعدة، وعسر الهضم.

الإسهال أو الإمساك

وبيّن استشاري الكبد والباطنة، أنّ الإفراط في تناول الطعام ليلًا يؤدي إلى تحفيز حركة الأمعاء، ودفعها إلى الإسهال، ومع قلة الحركة في الليل يشعر الشخص بالإمساك.

وأوضح "شلبي" أنّ الإفراط في تناول الطعام في الليل، لاسيما الأطعمة الغنية بالدهون أو الألياف، يؤدي إلى الشعور بالألم أو التشنجات في المعدة أو الأمعاء.

وأشار استشاري الكبد والباطنة، إلى أنّ الإفراط في تناول الطعام ليلًا، ينطوي على العديد من الآثار السلبية، أبرزها:

صعوبة النوم

يمكن أن يؤدي الشعور بالامتلاء وعدم الراحة في المعدة، إلى صعوبة النوم أو الاستيقاظ المتكرر خلال الليل.

حرقة المعدة

يمكن أن تسبب حرقة المعدة الشعور بعدم الراحة وتجعل من الصعب النوم.

زيادة الوزن

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام بشكل عام، وخاصة في الليل إلى زيادة الوزن، مما قد يزيد من أعراض القولون.

التوتر والقلق

يمكن أن يؤدي سوء الهضم وقلة النوم إلى زيادة التوتر والقلق، ما يزيد من أعراض القولون.

نصائح طبية مهمة لتجنب الإفراط في الطعام ليلاً

ووجّه "شلبي" عدة نصائح لتجنب الإفراط في تناول الطعام ليلا، والحفاظ على صحة الجسم دون الشعور بأعراض سلبية، وهي كالآتي:

تناول العشاء قبل النوم بـ3-4 ساعات على الأقل، سيمنح ذلك جسمك وقتًا كافيًا لهضم الطعام قبل النوم.

تناول وجبة عشاء خفيفة وصحية.

تجنب الأطعمة الغنية بالدهون أو الألياف والسكريات المضافة قبل النوم.

اشرب الكثير من الماء.

مارس الرياضة بانتظام.

احرص على الحصول على 7-8 ساعات من النوم كل ليلة.

استشر طبيبك: إذا كنت تعاني من أعراض القولون، فاستشر طبيبك للحصول على نصائح وعلاج مناسب.

اقرأ أيضا:

مكنش معاها فلوس تدفع.. لن تتخيل ماذا فعل صاحب عقار بمستأجرة (فيديو)

فيديو مروع يثير الجدل.. رجل يأكل ثعبان حي

4 أعراض تشبه الأنفلونزا تنذرك بمرض قاتل

كوب من هذا المشروب السحري يوميا قد يخفض الكوليسترول ويكافح السرطان

في هذه الحالة عسر الهضم قد يكون سرطانيا- راقب الأعراض