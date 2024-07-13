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هل يسبب اللبن هشاشة العظام؟.. طبيبة تكشف مفاجأة (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر الشريف، مفاجأة عن تناول اللبن والمعاناة من هشاشة العظام.

وقالت أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر الشريف، خلال حوارها مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج البيت، على فضائية "الناس"، إن اللبن غير مفيد للعظام وإنما يسبب الهشاشة.

وأضافت أن مفاصل الإنسان تتكون من الكاليسوم والماغنسيوم والكبريت، متايبة أن الكالسيوم موجود في أطعمة مثل السمسم والحمص، والأوراق الخضراء.

وتابعت أن فيتامين "د" مهم لتقوية العظام، ناصحة بالتواجد في الشمس فترة صغيرة خاصة في الصباح الباكر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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