هل يسبب اللبن هشاشة العظام؟.. طبيبة تكشف مفاجأة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر الشريف، مفاجأة عن تناول اللبن والمعاناة من هشاشة العظام.

وقالت أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر الشريف، خلال حوارها مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج البيت، على فضائية "الناس"، إن اللبن غير مفيد للعظام وإنما يسبب الهشاشة.

وأضافت أن مفاصل الإنسان تتكون من الكاليسوم والماغنسيوم والكبريت، متايبة أن الكالسيوم موجود في أطعمة مثل السمسم والحمص، والأوراق الخضراء.

وتابعت أن فيتامين "د" مهم لتقوية العظام، ناصحة بالتواجد في الشمس فترة صغيرة خاصة في الصباح الباكر.

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