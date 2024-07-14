دراسة تكشف تأثير حمية البحر المتوسط على الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة لاس أميريكاس المكسيكية أن الأطفال والمراهقين الذين تناولوا المزيد من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدهون الصحية قد يكون لديهم مستويات كوليسترول وضغط دم أفضل مقارنة بالأطفال الذين لديهم عادات غذائية أقل صحة.

وأجرى الباحثون مراجعة شملت 9 دراسات سابقة شملت 577 طفل، تتراوح أعمارهم بين 3 أعوام و18 عاماً، وفقا لموقع "ستادي فايندز".

واختبرت الدراسات تدخلات النظام الغذائي المتوسطي التي استمرت من 8 إلى 40 أسبوعاً.

وركز بعضها على الشباب الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، في حين شملت دراسات أخرى أطفالاً يعانون من السكري، أو الذين يتمتعون بصحة جيدة بشكل عام.

كانت النتائج واعدة، ففي المتوسط، شهد الأطفال الذين يتبعون حمية على الطريقة المتوسطية انخفاضاً في ضغط الدم الانقباضي (الرقم الأعلى) بنحو 5 نقاط.

كما انخفضت لديهم مستويات الدهون الثلاثية، والكوليسترول الكلي، والكوليسترول الضار، وفي الوقت نفسه، ارتفع مستوى الكوليسترول الجيد لديهم قليلاً.

لم تكن هناك تغييرات كبيرة في ضغط الدم الانبساطي أو مستويات السكر في الدم أو الأنسولين.

البروتين والدهون والألياف

وتعتمد حمية البحر المتوسط على بروتين ودهون الأسماك والمكسرات وزيت الزيتون إلى جانب الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة الغنية بالألياف.

ومن المهم أن النظام الغذائي المتوسطي منخفض أيضاً في الأطعمة التي يمكن أن تضر بصحة القلب، فهو يحد من الدهون المشبعة من اللحوم الحمراء، ومنتجات الألبان كاملة الدسم، وكذلك السكريات المضافة والأطعمة المصنعة.

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