لايف ستايل

الامارات | رجل يُنقذ رضيعاً سقط من نافذة بالطابق الثالث

0 نشر
برلين - د.ب.أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن رجل يُنقذ رضيعاً سقط من نافذة بالطابق الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الشرطة، أمس، إن أحد المارة التقط طفلاً رضيعاً يبلغ من العمر 12 شهراً بعد سقوطه من نافذة شقة بالطابق الثالث لمبنى سكني في مدينة دارمشتاد غرب ألمانيا.

وأوضحت الشرطة أن الطفل أصيب بجروح طفيفة بسبب السقوط، وتم نقله إلى المستشفى كإجراء احترازي.

وكانت عائلة الطفل على موعد مع صدمة أخرى، حيث اندلع حريق في الشقة أثناء نقل الأم (29 عاماً) لطفلها إلى المستشفى بينما كان شقيقه (7 أعوام) لايزال داخل الشقة.

وقالت الشرطة إن فرقة الإطفاء تمكنت من إنقاذ الطفل إلا أن الشقة تضررت بشدة جراء الحريق، ولم تعد صالحة للسكن.

وتم نقل الطفل الآخر (7 أعوام) إلى المستشفى كإجراء احترازي أيضاً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements